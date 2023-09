Diretta/ Francia Irlanda (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca! (Euro 2024, 7 settembre)

DIRETTA FRANCIA IRLANDA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sta finalmente per cominciare la diretta di Francia Irlanda. La nazionale transalpina finora è stata perfetta nelle qualificazioni agli Europei 2024: quattro partite, altrettante vittorie e zero gol subiti. Quelli segnati sono 9, ma bisogna specificare che, dopo il 4-0 all’Olanda, la Francia ha faticato più del previsto per avere ragione dell’Irlanda a Dublino e della Grecia in casa, entrambe battute 1-0. Anche contro Gibilterra i Bleus non hanno brillato in maniera particolare: certo il 3-0 è squillante, ma considerato il divario tra le due nazionali ci si aspettava un successo molto più largo che invece non è arrivato.

L’Irlanda invece ha aperto perdendo due volte: appunto contro la Francia e poi anche in Grecia, partita importante per gli equilibri di un girone che si è fatto molto complicato. Il 3-0 su Gibilterra ha rimesso in corsa la nazionale di Stephen Kenny, ma arrivare a qualificarsi alla fase finale sarà dura; ora però noi ci dobbiamo mettere comodi e lasciare che a parlare sia il terreno di gioco del Parco dei Principi, qui finalmente è tutto pronto e la diretta di Francia Irlanda può davvero prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

FRANCIA IRLANDA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La sfida tra Francia e Irlanda sarà trasmessa in diretta televisiva in chiar su TV8, visibile sia sul canale 8 e 508 in alta definizione del digitale terrestre che sul canale 121 via satellite. In alternativa, potrete seguire l’incontro anche su Sky Sport Uno, disponibile al canale 201. Per chi desidera una soluzione di visualizzazione più flessibile, la partita sarà trasmessa in streaming live tramite l’applicazione Sky Go, che è disponibile per dispositivi mobili, come smartphone e tablet, e su NOW, la piattaforma di streaming live e on-demand di Sky. In questo modo, potrete godervi la partita ovunque vi troviate, utilizzando un dispositivo compatibile con queste applicazioni.

FRANCIA IRLANDA: I TESTA A TESTA

I precedenti di Francia Irlanda sono parecchi: il primo di sempre, andato in scena nel maggio 1937, aveva fatto registrare la vittoria dell’Eire in un’amichevole in terra francese, eravamo a Colombes in uno stadio storico per l’epoca, e i gol erano stati segnati da David Jordan e Jackie Brown. In totale l’Irlanda ha vinto solo quattro partite contro la Francia, che ha portato a casa nove affermazioni; sicuramente l’episodio più celebre resta il playoff per andare ai Mondiali 2010, quello con il gol di William Gallas arrivato a seguito di un palese (e volontario, diremmo) fallo di mano di Thierry Henry.

Un episodio per il quale la federazione irlandese, che non venne ascoltata, chiese di rigiocare la partita. La parziale vendetta arrivò con il totale flop di quella che era la Francia vice campione del mondo, ammutinata al CT Raymond Domenech ed eliminata al primo turno in Sudafrica; le ultime tre sfide dirette le hanno sempre vinte i Bleus, l’ultima in casa è un’amichevole del maggio 2018 da parte dei futuri campioni del mondo di Didier Deschamps, che allo Stade de France di Saint Denis avevano trovato i gol di Olivier Giroud e Nabil Fekir. (agg. di Claudio Franceschini)

FRANCIA IRLANDA: FRANCESI SUPER FAVORITI!

Francia Irlanda, in diretta giovedì 7 settembre 2023 alle ore 20.45 presso il Parco dei Principi di Parigi, sarà una sfida valida per la quinta giornata delle qualificazioni UEFA a Euro 2024. La Francia di Didier Deschamps sta facendo un percorso di qualificazione all’Europeo tedesco con un margine di vantaggio di ben nove punti sulla terza squadra in classifica. Questo significa che i vicecampioni del mondo sono già ben avviati verso la qualificazione, con un piede e mezzo in Germania. Fin dalla prima giornata, quando hanno sconfitto l’Olanda, l’avversario più temibile nel gruppo B, con un netto 4-0 a Parigi, per poi battere la stessa Irlanda e ancora Gibilterra e la Grecia.

Dall’altra parte, l’Irlanda ha giocato solo tre partite finora, ottenendo la vittoria solo contro la modesta Gibilterra (3-0). La sconfitta subita contro la Grecia (2-1) è stata dolorosa, specialmente perché la Grecia è una diretta concorrente nella lotta per il secondo posto nel gruppo, soprattutto considerando le difficoltà dell’Olanda. In un confronto diretto precedente contro la Francia lo scorso marzo, l’Irlanda ha dato del filo da torcere ai Bleus, ma alla fine i francesi hanno vinto 1-0 grazie a una rete del difensore Pavard, ora nuovo acquisto dell’Inter.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA IRLANDA

Le probabili formazioni della diretta Francia Irlanda, match che andrà al Parco dei Principi di Parigi. Per la Francia, Didier Deschamps schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernandez; Rabiot, Camavinga; Coman, Griezmann, Mbappé; Giroud. Risponderà l’Irlanda allenata da Stephen Kenny con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Bazunu; O’Shea, Egan, Collins; Ebosele, Cullen, Molumby, Browne, Manning; Ogbene, Idah.

FRANCIA IRLANDA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Francia Irlanda, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida delle qualificazioni a Euro 2024. La vittoria della Francia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 6.25, mentre l’eventuale successo dell’Irlanda, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 14.00.











