Diretta Francia Irlanda/ Streaming video DMAX: si gioca il titolo 2020 del 6 Nazioni

DIRETTA FRANCIA IRLANDA: PARTITA DELICATISSIMA A PARIGI!

Francia Irlanda in diretta dallo Stade de France di Parigi, è la partita di rugby in programma oggi, sabato 31 ottobre 2020: fischio d’inizio previsto per le ore 21.05. Sarà con la diretta tra Francia e Irlanda che chiuderemo questa edizione 2020 del Sei Nazioni: dopo lunga attesa ecco che finalmente torna a volare la palla a ovale e potremo dunque chiudere questo importante capitolo della competizione rugbystica, che come molti altri sport, lo scorso marzo ha dovuto arrendersi di fronte all’esplodere della pandemia da coronavirus in tutto il continente. Ma pur se sono passati mesi da quando l’incontro doveva, in origine, andare in scena, pure è sempre trepidante attesa per il fischio d’inizio: non solo perchè c’è voglia di rompere il digiuno da grande rugby, ma pure perchè Francia e Irlanda di fatto si giocheranno il titolo 2020, visto il loro attuale piazzamento in classifica. La diretta tra Francia e Irlanda sarà dunque sfida da non lasciarsi sfuggire.

DIRETTA FRANCIA IRLANDA IN STREAMING VIDEO DMAX: COME SEGUIRE IL 6 NAZIONI RUGBY

Come già nelle passate edizioni, tutto il Sei Nazioni e quindi anche le partite che verranno recuperare in questi giorni, compresa la sfida Francia Irlanda in diretta tv sarà trasmessa in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 170 della piattaforma satellitare Sky. DMax garantirà anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all’ora delle partite, tramite il servizio Dplay. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l’account in italiano su Twitter è @SeiNazioniRugby. CLICCA QUI PER LO STREAMING DMAX

DIRETTA FRANCIA IRLANDA: IL CONTESTO

Dopo sette mesi di assenza del grande rugby, sarà bene che alla vigilia del recupero della diretta tra Francia e Irlanda si vada a vedere un po’ come ci eravamo lasciati con la competizione, prima che il coronavirus mettesse uno stop anche al Sei Nazioni 2020. Avevamo detto prima che con la sfida di questa sera i galletti come gli uomini verdi si sarebbero sfidati per il trofeo finale e in tal senso la classifica del torneo è molto chiara, benchè oltre a quello di questa sera a Parigi, manchino ancora due incontri. Al momento infatti troviamo in vetta ma con 14 punti proprio l’Irlanda, che ha finora messo da parte appena un solo KO (realizzato contro l’Inghilterra al terzo turno): sotto proprio la squadra inglese, a quota 13 punti e terza la Francia di Fabien Galthiè, distante appena una lunghezza del rivale di questa sera (per i galletti una sola sconfitta finora, con la Scozia). Capiamo dunque che la situazione in vista del big match che chiuderà questa edizione 2020 del Sei Nazioni, è veramente delicata: in gioco oggi non vi saranno solo i tre (o quattro) punti ma il titolo finale di questa particolarissima edizione del torneo di rugby, trofeo che i galletti non sollevano da una decina d’anni, ma che pure gli irlandesi sono impazienti festeggiare. Ma chissà che cosa dirà il campo: il pronostico è più che mai aperto!



