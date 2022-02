Diretta Francia Irlanda/ Streaming video tv: big match in vetta! (Sei Nazioni 2022)

DIRETTA FRANCIA IRLANDA: GIÀ DECISIVA?

Francia Irlanda, che sarà diretta dall’arbitro australiano Angus Gardner, si gioca alle ore 17:45 di sabato 12 febbraio: siamo a Saint Denis, precisamente allo Stade de France, dove va in scena la partita valida per la seconda giornata nel Sei Nazioni 2022. Il grande rugby è dunque di scena nella capitale transalpina, per una partita che potrebbe già rivelarsi decisiva per l’assegnazione del titolo: certamente è presto per dirlo, ma è anche vero che il torneo è di breve durata ed entrambe le nazionali hanno vinto all’esordio, di conseguenza con un altro successo potrebbero fare un passo avanti non indifferente.

Purtroppo sappiamo bene che la Francia ci ha travolto in una sfida senza storia settimana scorsa, da questo punto di vista (nostro malgrado) i Bleus hanno già affrontato sulla carta la partita più abbordabile e dunque attenzione qualora dovesse vincere l’Irlanda, che invece si è sbarazzata del Galles in casa e ora affronta la sua prima trasferta. Staremo a vedere come andranno le cose nella diretta di Francia Irlanda, certamente partita interessantissima nel Sei Nazioni 2022: aspettando che si giochi, proviamo a fare qualche rapida considerazione sui temi principali che emergeranno dal pomeriggio dello Stade de France.

DIRETTA FRANCIA IRLANDA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DEL SEI NAZIONI 2022

La diretta tv di Francia Irlanda sarà sui canali della televisione satellitare: il Sei Nazioni 2022 infatti è tornato a essere appannaggio di questa emittente, e sarà dunque possibile assistere al match previa sottoscrizione di un abbonamento (a pagamento) per il pacchetto base di Sport. Per quanto riguarda la diretta streaming video, come sempre i clienti potranno avvalersi dell’alternativa fornita dall’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi e può essere attivata su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Consigliamo infine la consultazione dei profili ufficiali del Sei Nazioni, per le informazioni utili: in particolare l’account Twitter, che trovate all’indirizzo @SeiNazioniRugby.

DIRETTA FRANCIA IRLANDA: RISULTATI E CONTESTO

Ci avviciniamo dunque alla diretta di Francia Irlanda: possiamo dire che, almeno sulla carta, una vittoria da parte della nazionale ospite potrebbe porre una grossa ipoteca sulla vittoria finale del Sei Nazioni 2022. I motivi sono tre: il primo lo abbiamo detto ed è il fatto che i transalpini abbiano già giocato contro l’Italia, dunque il match che sulla carta è più semplice. Il secondo è ovviamente che la nazionale irlandese gioca fuori casa, e in un girone nel quale ciascuna squadra gioca solo cinque partite è abbastanza evidente che fare un colpo in trasferta sia di grande aiuto per la classifica finale.

Abbiamo poi la terza ragione, e qui bisogna tornare alla prima giornata: la Scozia ha battuto l’Inghilterra, ma sulla carta gli scozzesi dovrebbero essere una nazionale inferiore sia alla Francia che all’Irlanda, dunque il fatto che abbia tolto punti agli inglesi è visto con favore dalle due avversarie a Saint Denis. Certo, questo quadro non tiene conto dei punti addizionali in ciascuna partita e nemmeno delle sorprese che potrebbero accadere lungo la strada, ma intanto nel presentare la diretta di Francia Irlanda possiamo sicuramente dire che per i verdi questa trasferta del Sei Nazioni 2022 di rugby può rappresentare una gran bella occasione…



