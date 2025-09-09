Qualificazioni Mondiali, Diretta Francia Islanda, streaming video tv: si affrontano le due squadre capaci di vincere all'esordio (9 settembre 2025)

DIRETTA FRANCIA ISLANDA (RISULTATO 0-1): CHANCE SPRECATA DA MARCOS THURAM!

Già dopo 2′ arriva la prima conclusione a rete di Mbappé. All’11’ l’Islanda si fa vedere con una rasoiata di sinistro di Mikael Anderson, quindi buona chance per il vantaggio dei padroni di casa al 19′, con Mbappé che trova la misura del cross per la testa di Marcos Thuram, che da buona posizione non inquadra però la porta. Al 21′ a passare in vantaggio è invece l’Islanda: gran botta di Andri Gudjohnsen che insacca di potenza, portando avanti i nordici. (agg. di Fabio Belli)

DOVE VEDERE DIRETTA FRANCIA ISLANDA, STREAMING VIDEO

Potrete seguire la diretta Francia Islanda per le qualificazioni ai prossimi Mondiali attraverso l’abbonamento a Sky. Anche la diretta streaming è visibile su Sky Go attraverso qualsiasi dispositivo.

SI GIOCA

Curiosiamo nella storia che ci accompagna verso la diretta Francia Islanda per sottolineare che questo testa a testa è a senso unico. I confronti complessivi fra le due Nazionali sono quindici e l’Islanda non ha mai vinto nemmeno una volta, raccogliendo al massimo quattro pareggi a fronte evidentemente di ben undici vittorie per la Francia. Nel XXI secolo le partite sono cinque e il bilancio è sostanzialmente sempre lo stesso: quattro successi per la Francia e un pareggio, 2-2 in amichevole giovedì 11 ottobre 2018.

Il precedente più prestigioso è sicuramente quello nei quarti di Euro 2016, con perentoria vittoria per 5-2 della Francia padrona di casa a Saint Denis contro l’Islanda che fu comunque la rivelazione del torneo, le ultime due partite risalgono invece alle qualificazioni per Euro 2020 e la Francia le vinse entrambe, 4-0 in casa e 0-1 fuori. Per il testa a testa quindi non dovrebbero esserci dubbi sul risultato finale di stasera, se andrà davvero così però ce lo dirà – come è giusto che sia – la diretta Francia Islanda! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FRANCIA ISLANDA, TRE PUNTI A TESTA

Due formazioni che hanno iniziato come meglio non potevano il proprio raggruppamento e che gli, martedì 9 settembre 2025 alle ore 20:45, si sfideranno per continuare sulla strada giusta: stiamo parlando della diretta Francia Islanda.

I transalpini hanno battuto all’esordio l’Ucraina per 2-0 grazie alle reti di Olise al minuto 10 del primo tempo e di Mbappé su assist spaziali di Tchouameni all’82esimo, un successo che fa ben sperare in vista del proseguo delle qualificazioni.

Ancora più rotondo e netto il successo dell’Islanda, capace di rifilare ben cinque reti all’Azerbaigian. Doppietta di Johannesson e reti di Palsson, Hylnsson e Gudmundsson della Fiorentina, uscito poi per infortunio.

LE PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA ISLANDA

La Francia si schiererà con il modulo 4-2-3-1. In porta Maignan; difeso dal quartetto Koundé, Konaté, Upamecano e Digne. A centrocmapo Tchouameni e Koné mentre Akliouche, Olise e Barcola dietro all’unica punta Mbappé.

L’Islanda predilige il 3-4-3: Olafson tra i pali, protetto da Palsson, Ingason e Gretarsson. Agiranno da esterni Porsteinsson e Ellertsson con Poroarson e Johannesson in mediana. Reparto offensivo con Haraldsson, Gudjohnsen e Anderson.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE FRANCIA ISLANDA

Naturalmente parte favoritissima la Francia a 1.09 contro l’Islanda a 21 e il pareggio a 12. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 2.25 e 1.57.