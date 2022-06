Diretta Francia Israele U19/ Streaming video Rai, semifinale Europei Under 19

DIRETTA FRANCIA ISRAELE U19: FRANCESI FAVORITI!

Francia Israele U19, diretta dall’arbitro danese Morten Krogh presso lo stadio DAC Arena di Dunajska Streda, in Slovacchia, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 20.00 di questa sera, martedì 28 giugno 2022, essendo la seconda semifinale degli Europei Under 19. La diretta di Francia Israele U19 vedrà i giovani transalpini nei panni di grandi favoriti di una semifinale che sulla carta rischia di essere a senso unico. La Francia U19 infatti ha dominato il girone che comprendeva anche gli Azzurrini del c.t. Nunziata e si è conquistata di conseguenza l’abbinamento con la seconda dell’altro gruppo, che è il nome decisamente a sorpresa tra le prime quattro d’Europa Under 19.

Israele U19 sicuramente ha già compiuto una grande impresa innanzitutto qualificandosi per la fase finale che comprende solamente otto squadre (molto difficile quindi già arrivarci), poi ha pure passato il girone con il secondo posto alle spalle dell’Inghilterra e sicuramente non ha nulla da perdere contro la Francia, chissà se questa serenità potrà aiutare a fare il colpaccio. Lo scopriremo sul campo, che cosa succederà nella diretta di Francia Israele U19?

DIRETTA FRANCIA ISRAELE U19 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Francia Israele U19 sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 58 del telecomando. Questo significa che sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO FRANCIA ISRAELE U19 SU RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA ISRAELE U19

Nelle probabili formazioni di Francia Israele U19, ecco che il c.t. transalpino Landry Chauvin potrebbe utilizzare il modulo 4-3-3 con Lienard tra i pali e davanti a lui la difesa a quattro formata da Pereira, Zoukrou, Camara e Semedo Varela da destra a sinistra. A centrocampo il terzetto titolare potrebbe essere composto da destra a sinistra da Da Silva, Bondo e Diouf, mentre il tridente offensivo della Francia U19 dovrebbe essere formato da Ba, Tchacouna e Cisse.

Ofir Haim dovrebbe invece scegliere un modulo 4-2-3-1 per Israele U19, con Tzarfatitra i pali protetto da una retroguardia a quattro uomini formata da Revivo, Israelov, Lemkin e Feingold. In mediana ecco la coppia composta da Kancelpolski, Madmou, mentre nel reparto offensivo ci aspettiamo come unica punta Kassus Abed, supportato dal trio di trequartisti con Gloukh, Lugasi e Ebraheim da destra a sinistra.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Francia Israele U19 in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti i giovani francesi, che formalmente giocano in casa: il segno 1 infatti è quotato a 1,35, mentre poi si sale a quota 5,00 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 7,25 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse l’Israele U19.

