Diretta Francia Italia donne/ Streaming video tv, primo atto contro le Bleus (basket)

DIRETTA FRANCIA ITALIA: LE AZZURRE SI PREPARANO!

Francia Italia, in diretta da Mulhouse alle ore 18:15 di martedì 1 giugno, rappresenta la prima di due amichevoli consecutive tra queste due nazionali: gli Europei di basket femminile si avvicinano e le azzurre, agli ordini di Lino Lardo, si preparano alla kermesse che le vedrà impegnate in un girone che, di stanza a Valencia, comprenderà Serbia, Montenegro e Grecia. Sarà difficile timbrare il primo posto che consegnerebbe direttamente i quarti di finale, ma l’obiettivo è invece quello di provare a prendersi un posto nel playoff (possiamo chiamarlo così) e dunque bisognerà arrivare almeno terze nel raggruppamento.

Per quanto riguarda il match di oggi, è complesso: la Francia è una delle nazionali più forti a livello europeo e giocherà i suddetti Europei con l’obiettivo di vincerli, anche perché insieme alla Spagna ospiterà la manifestazione. Per Lardo comunque conterà maggiormente studiare le situazioni e lo stato di forma delle ragazze, il risultato sarà relativo ma staremo a vedere come andranno le cose nella diretta di Francia Italia, aspettando la quale possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali che verranno affrontati sul parquet di Mulhouse.

DIRETTA FRANCIA ITALIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Francia Italia: la partita amichevole non verrà trasmessa sui canali della nostra televisione, e non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video ufficiale. Per le informazioni utili consigliamo comunque di visitare, senza costi, il sito della federbasket azzurra (www.fip.it) e le relative pagine messe a disposizione sui social network, in particolar modo su Facebook e Twitter.

DIRETTA FRANCIA ITALIA: RISULTATI E CONTESTO

Francia Italia rappresenta come detto un’amichevole davvero interessante per le azzurre, perché ci fa scontrare con una delle nazionali più competitive anche a livello mondiale e dunque il test in vista degli Europei sarà reale. Lino Lardo ha convocato 16 giocatrici, che si sono radunate all’Acqua Acetosa e hanno svolto lì l’intera partecipazione salvo appunto queste due partite contro le Bleus, che si giocheranno in due giorni. Si punta sul talento di Cecilia Zandalasini che dovrà essere ancora una volta la nostra leader, ma ci sono altre giocatrici di grande spessore come Francesca Dotto e Sabrina Cinili, Martina Bestagno e Olbis André e poi ancora Jasmine Keys e Elisa Penna. Il gruppo è valido e lo ha dimostrato negli ultimi appuntamenti; ora si tratta di provare, anche se sarà durissima, ad entrare nelle prime sei degli Europei così da garantirsi un posto nel pre-Mondiale, perché a lungo termine l’obiettivo per la nostra nazionale di basket femminile è quello. Intanto, vedremo come andranno le cose in questa interessantissima amichevole…

