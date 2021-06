Diretta Francia Italia donne/ Streaming video tv: si replica l’amichevole! (basket)

DIRETTA FRANCIA ITALIA: LE AZZURRE FANNO IL BIS

Francia Italia è in diretta da Mulhouse, e si gioca alle ore 18:30 di mercoledì 2 giugno: a 24 ore di distanza dalla prima amichevole, le due nazionali si incrociano nuovamente sul parquet. Gli Europei di basket femminile bussano alla porta: si comincia tra due settimane, e così le azzurre e le Bleus hanno pensato di riunire i loro sforzi di preparazione al torneo con due amichevoli ravvicinate, così da avere una sorta di “bolla” senza dover effettuare spostamenti, e due partite di buon livello per entrambe.

Sicuramente per noi, visto che come dicevamo ieri la Francia ha vinto gli ultimi quattro argenti continentali; ma anche per le transalpine, perché comunque l’Italia negli ultimi anni ha saputo alzare il suo livello e punta chiaramente a uno dei primi sei posti agli Europei, per andare a giocare il pre-Mondiale. Aspettando che la diretta di Francia Italia prenda il via, proviamo ora a ripetere quali possano essere alcuni dei temi principali che sono legati alla partita.

DIRETTA FRANCIA ITALIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Anche per questa seconda amichevole Francia Italia non ci sarà una diretta tv: la partita non sarà trasmessa sui nostri canali salvo variazioni di palinsesto, e dunque non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguirla. Consigliamo, per avere le informazioni utili sulla nostra nazionale, di consultare liberamente le pagine ufficiali che sono presenti sui social network, fornite dalle due federazioni di pallacanestro: in particolare ovviamente gli account Facebook e Twitter della FIP, la federbasket italiana.

DIRETTA FRANCIA ITALIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Francia Italia ci introduce dunque alla seconda partita amichevole in due giorni, sempre tra queste nazionali: il gruppo di Lino Lardo si è radunato a Roma e, prima di intraprendere il viaggio verso Valencia (dove giocherà il girone degli Europei di basket femminile), affronta il doppio impegno contro le transalpine che due anni fa sono nuovamente cadute contro la Spagna, vera e propria bestia nera di una nazionale che ha saputo porsi tra le corazzate della pallacanestro europea, anche se l’ultima gloria è lontana ormai 12 anni. Un test che, come avevamo già detto, è assolutamente concreto e tosto per la nazionale italiana, che agli Europei dovrà affrontare nazionali decisamente competitive e provare a superare il girone, come detto l’altro obiettivo è quello di partecipare al pre-Mondiale e, per farlo, bisognerà raggiungere almeno i quarti di finale. Tra poco a Mulhouse saremo sul parquet per vivere questa partita, staremo a vedere come andranno le cose…



