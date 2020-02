Diretta Francia Italia/ Streaming video DMAX: esito scontato? (6 Nazioni 2020)

Francia Italia, diretta dall’arbitro irlandese Andrew Brace, si gioca oggi pomeriggio domenica 9 febbraio alle ore 16.00 per completare la seconda giornata del 6 Nazioni 2020 di rugby. L’appuntamento con Francia Italia sarà naturalmente allo Stade de France di Saint Denis, casa da oltre 20 anni ormai della Francia del rugby, che ospiterà l’Italia nella sfida tra le due squadre non britanniche del 6 Nazioni. Le similitudini tuttavia finiscono qui tra le due compagini latine, perché la Francia è favorita d’obbligo contro un’Italia che è reduce dalla pesantissima sconfitta per 42-0 in Galles incassata otto giorni fa. Non solo le difficoltà azzurre però fanno pendere la bilancia dalla parte della Francia: i transalpini infatti sono reduci da una bellissima vittoria sull’Inghilterra e dunque a maggior ragione non dovrebbero avere sulla carta eccessivi problemi contro gli azzurri. L’Italia saprà fare la sorpresa o tutto andrà come previsto?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE FRANCIA ITALIA (6 NAZIONI RUGBY)

Come già nelle passate edizioni, tutto il Sei Nazioni e quindi anche la sfida Francia Italia in diretta tv sarà trasmessa in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 170 della piattaforma satellitare Sky. Non solo: l’emittente si dedica con grande spiegamento di forze al rugby in queste settimane e in aggiunta alle partite live ci saranno anche una serie di trasmissioni dedicate alla palla ovale, con approfondimenti tecnici ma anche di colore. DMax in queste settimane vivrà di rugby anche sui social network ufficiali del canale (Facebook, Twitter, YouTube), oltre a garantire anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all’ora delle partite, tramite il servizio Dplay. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l’account in italiano su Twitter è @SeiNazioniRugby. Altre informazioni arriveranno anche tramite i profili della Federazione Italiana Rugby. CLICCA QUI PER LO STREAMING DMAX

DIRETTA FRANCIA ITALIA: IL CONTESTO

Arriviamo dunque alla diretta di Francia Italia con i padroni di casa favoriti d’obbligo. Le ultime stagioni non sono state esaltanti per la Francia del rugby, che però sta vivendo un rinnovamento che ora inizia a dare i suoi frutti, come la vittoria contro l’Inghilterra ha dimostrato esattamente una settimana fa. Per circa un’ora i francesi hanno giocato addirittura la partita perfetta, portandosi avanti 24-0 prima di soffrire nel finale per il tentativo di rimonta inglese, che non ha comunque evitato un successo che per la Francia ha immenso valore, perché segna il ritorno dei Galletti ai massimi livelli. Sull’Italia purtroppo va fatto il discorso opposto: il rugby azzurro sembra essersi fermato al 2013, anno in cui le vittorie contro Francia e Irlanda ci avevano fatto sperare nel definitivo salto di qualità. In realtà è stato l’opposto: da allora abbiamo perso 30 delle ultime 31 partite giocate nel Torneo, per di più l’unica vittoria risale al 2015 e di conseguenza è da ormai cinque anni che incassiamo solo sconfitte. Negli ultimi anni in realtà sono arrivati segnali di crescita dai club, ma la Nazionale sembra avere fatto enormi passi indietro: oggi francamente non sembra l’occasione ideale per invertire la tendenza…



