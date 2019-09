Diretta Francia Italia/ Streaming video Rai: quarto di lusso (Europei volley 2019)

Francia Italia, in diretta dalla Hall XXL di Nantes, si gioca alle ore 21.00 di stasera, martedì 24 settembre 2019. Siamo dunque giunti ai quarti di finale degli Europei di volley 2019 e stasera ci attende un match di lusso come Francia Italia, che a dire il vero abbiamo già visto meno di una settimana fa nell’ultima partita della fase a gironi. Effetti della discussa formula degli Europei allargati a 24 squadre e spalmati su quattro diversi Paesi: a patto di superare gli ottavi, ecco che ai quarti si incrociano proprio la prima e la seconda di ogni gruppo, per ridurre gli spostamenti da una nazione all’altra. L’Italia domenica ha battuto la Turchia e in questo modo i ragazzi del commissario tecnico Gianlorenzo Blengini si sono conquistati la rivincita contro la Francia, che sei giorni fa ci aveva sconfitti a Montpellier. Adesso tuttavia la posta è molto più alta: chi vince va a Parigi per le semifinali, per chi perde invece l’Europeo finisce qui.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE FRANCIA ITALIA

Sarà garantita ancora una volta una eccellente copertura in diretta tv: Francia Italia infatti sarà trasmessa su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando. La Rai detiene i diritti di questi Europei di volley 2019 e fornirà anche la diretta streaming video tramite il sito e l’applicazione del servizio Rai Play, gratuitamente per tutti. La partita inoltre sarà visibile in streaming anche tramite la piattaforma DAZN per i propri abbonati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA FRANCIA ITALIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Francia Italia, abbiamo già descritto la situazione particolare in cui si ritrovano le due Nazionali, che d’altronde si conoscono benissimo già da prima della partita della scorsa settimana, anche grazie al gran numero di giocatori francesi che militano nella nostra Superlega. L’Italia di Blengini in questi giorni deve fare i conti anche con altri problemi che in una manifestazione dai ritmi serratissimi non aiutano, come il giorno in meno di riposo (perché solo il nostro ottavo è stato giocato domenica e non sabato?) e il virus che ha colpito diversi giocatori azzurri prima della partita contro la Turchia, che infatti ha visto grande protagonista Gabriele Nelli, entrato in corso al posto di Ivan Zaytsev e migliore marcatore con 14 punti. D’altro canto è anche vero che la pressione potrebbe pesare più sulla Francia, che gioca in casa e deve riscattare la mancata (per ora) qualificazione olimpica, che per l’Italia è invece già al sicuro. In ogni caso ne vedremo delle belle, il nostro è sicuramente il quarto di finale di maggiore spicco in questi Europei.



© RIPRODUZIONE RISERVATA