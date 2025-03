DIRETTA FRANCIA ITALIA UNDER 19 (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Stiamo finalmente per vivere la diretta Francia Italia Under 19, e purtroppo bisogna dire che la missione per gli azzurrini è disperata: avendo pareggiato le prime due partite del girone nella fase élite, la qualificazione agli Europei di categoria non è più nelle nostre mani e anzi è molto complessa, perché non basterebbe battere la Francia e scavalcarla in classifica perché al comando con 4 punti c’è la Spagna, con cui abbiamo pareggiato il nostro ultimo impegno. Questo naturalmente ci dice che alla Roja basta battere la Lettonia, modesta sì ma capace di fermarci sul pareggio a Crotone; in caso di pareggio spagnolo e vittoria azzurra si guarderebbe la differenza reti nel girone.

Attualmente quella dell’Italia è ovviamente 0 in virtù dei due pareggi, mentre la nazionale iberica si trova a +1: avremmo bisogno di una vittoria con due gol di scarto oppure di un successo con un numero di reti tale da superare quelle della Spagna. Insomma, missione molto complicata ma la speranza è l’ultima a morire: nel frattempo mettiamoci comodi e stiamo a vedere quello che ci dirà il campo perché finalmente è arrivato il momento di giocare, la diretta Francia Italia Under 19 sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

Francia Italia, come vedere la partita

Seguire la diretta Francia Italia dell’Under 19 potrà essere fatto da tutti i tifosi e gli interessati in maniera semplice non essendo necessario alcun tipo di abbonamento, basterà infatti collegarsi a Vivo Azzurro Tv tramite il sito o l’applicazione scaricabile sui propri dispositivi o sulle smartTv.

Diretta Francia Italia, scontro tra rivali

La diretta Francia Italia andrà in scena allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro e sarà valida per la terza giornata del gruppo 5 degli Elite Round di qualificazione alla prossima edizione degli Europei, a sfidarsi sono due squadre che stanno avendo più difficoltà del previsto ma che sono finite in un girone molto difficile, gli azzurrini infatti non sono ancora riusciti a vincere ma si sono dovuti accontentare di due pareggi, i Bleus invece sono riusciti a portare a casa 3 punti dopo che nella prima giornata erano stati sconfitti.

L’Italia arriva alla partita dopo aver pareggiato 2-2 con la Spagna capolista, mentre la Francia si presenta alla sfida dopo la vittoria 2-1 contro la Lettonia.

Formazioni Francia Italia, probabili scelte dei tecnici

Per la diretta Francia Italia delle 15.00 i padroni di casa saranno messi in campo dal tecnico Alberto Bollini con il 4-2-3-1 che vedrà Martinelli in porta, Magni, Leoni, Natali e Jack in difesa, Sala e Rispoli in mediana, trequarti formata da Fortini e Fini sulle fasce con Liberali in posizione centrale alle spalle di Ekhator unica punta. Gli ospiti invece dovrebbero rispondere con il 4-3-3 del tecnico Jean-Luc Vannuchi con Niflore tra i pali, Zague e Methalie gli esterni bassi con Gadou e Kiwa i difensori centrali a completare il reparto, Bouneb, Amougou e Sylla in mezzo al campo, tridente offensivo composto da Guirassy e Detourbet sulle fasce e Diliwidi riferimento centrale.

Francia Italia, quote e possibile risultato finale

La diretta Francia Italia è una sfida difficile da prevedere ma che comunque potrebbe avere una delle due squadre favorita per la vittoria finale, i padroni di casa che dalla loro possono vantare un miglior posizionamento in classifica e una rosa ricca di talenti anche se gran parte ancora da formare,gli ospiti d’altra parte non sono una squadra semplice visto che sono riusciti ad evitare la sconfitta in entrambe le occasioni.

Secondo i bookmakers come bet365, la squadra favorita per la vittoria è la Francia con una quota pari a 2.25, poco superiore è la quota della vittoria dell’Italia pari a 2.62, il pareggio invece è il risultato più difficile quotato a 3.40.