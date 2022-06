Diretta/ Francia Italia streaming video tv: per il primo posto (Europei Under 19)

DIRETTA FRANCIA ITALIA UNDER 19: GRANDE EQUILIBRIO!

Francia Italia, in diretta venerdì 24 giugno 2022 alle ore 17.30 presso la Dac Arena di Dunajska Streda sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi degli Europei Under 19. Sfida decisiva per il primo posto nel girone, ma l’Italia ha già collezionato risultati importanti in questo avvio di competizione: i successi contro Romania e Slovacchia hanno già garantito l’accesso in semifinale agli azzurrini e soprattuto la qualificazione per i Mondiali Under 20 del 2023. Obiettivi fondamentali già raggiunti dunque, per il primo posto nel girone servirà però una vittoria visto che con un pareggio sarebbero premiati i transalpini per la migliore differenza reti.

Infatti sia l’Italia sia la Francia hanno battuto 2-1 la Romania nel girone, a fare la differenza è il 5-0 transalpino ai padroni di casa della Slovacchia, che sono stati battuti solo di misura dagli azzurrini con un gol di Ambrosino nel primo tempo. Italia e Francia Under 19 tornano ad affrontarsi dopo l’ultimo precedente datato 13 febbraio 2019 con vittoria per 2-1 degli azzurrini, che non perdono contro la Francia dalla finalissima dell’edizione 2016 degli Europei Under 19. In quell’occasione i francesi furono travolgenti, vincendo il titolo con un perentorio 4-0.

DIRETTA FRANCIA ITALIA UNDER 19 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv di Francia Italia, sfida della terza giornata degli Europei Under 19 sarà garantita su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre e poi on demand in diretta streaming video sul sito e sull’app Rai Play, disponibile gratuitamente per tutti gli appassionati che vorranno seguire la rassegna continentale in corso di svolgimento in Israele e che si concluderà il prossimo weekend.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA ITALIA UNDER 19

Le probabili formazioni della diretta Francia Italia Under 19, match che andrà in scena alla Dac Arena di Dunajska Streda. Per la Francia, Landry Chauvin schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lo-Tutala; Zokrou, Doukoure, Touré, Semedo; Ba, Adeline, Da Silva; Virginius, Bonny, Tchaouna. Risponderà l’Italia allenata da Carmine Nunziata con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Desplanches; Mulazzi, Ghilardi, Coppola, Giovane; Fabbian, Faticanti, Casadei; Miretti; Ambrosino, Nasti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Francia Italia Under 19, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Francia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo dell’Italia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.55.











