Diretta Francia Italia/ Streaming video Tv8: azzurri all’esordio nel Sei Nazioni 2022

DIRETTA FRANCIA ITALIA: ESORDIO DIFFICILE PER GLI AZZURRI AL SEI NAZIONI

Francia Italia, in diretta oggi, domenica 6 febbraio alle ore 16:00 dallo Stade de France di Parigi, è la partita che chiuderà la prima giornata del torneo Sei Nazioni 2021 di rugby. Transalpini favoriti per il successo all’esordio, con gli azzurri che partono svantaggiati, considerando anche l’ultima gara disputata tra le due Nazionali nella scorsa edizione, con i francesi largamente vincenti.

Come di consueto, in palio ci sarà il Trofeo Garibaldi, premio istituito tra Italia e Francia per commemorare il bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi. L’Italia arriva a questo torneo dopo l’ennesima ricostruzione, con qualche risultato che si è visto nell’ultimo test match, vinto 17-10 contro l’Uruguay. L’avversario odierno sarà però ben diverso, non ci resta che seguire la diretta di Francia Italia.

DIRETTA FRANCIA ITALIA STREAMING VIDEO E TV8: COME SEGUIRE LA PARTITA DEL 6 NAZIONI DI RUGBY

La diretta tv di Francia Italia sarà trasmessa in chiaro per tutti sul canale del digitale terrestre Tv8, mentre in abbonamento sul satellite su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. L’emittente ha infatti acquisito i diritti televisivi di tutte le parte del Sei Nazioni 2022 di rugby, e trasmetterà tutte le gare dell’Italia in chiaro su Tv8. Le altre partite del torneo saranno invece trasmesse da Sky Sport sul satellite, ed è necessaria la sottoscrizione di un abbonamento. La stessa emittente offre la possibilità di vedere i propri canali in streaming video attraverso le applicazioni SkyGo (gratuita per gli abbonati Sky) e Now, dove è necessario abbonarsi. La partita in questione sarà visibile gratuitamente anche sul sito ufficiale di Tv8.

DIRETTA FRANCIA ITALIA: IL CONTESTO

Ci avviciniamo alla diretta di Francia Italia, prima partita del Sei Nazioni 2021 di rugby. Bisogna tener conto della situazione difficile della Nazionale italiana per quanto concerne il torneo più prestigioso della palla ovale. Gli azzurri infatti, non vincono una partita dal 2015, con una striscia di trentadue sconfitte consecutive. Sono note infatti le voci su una possibile rimozione dell’Italia dal Sei Nazioni.

Situazione ben diversa in casa transalpina, con la Francia che è considerata tra le squadre più talentuose del torneo. La squadra allenata da Fabien Galthié è in cerca della consacrazione definitiva, dopo la vittoria sfiorata nella scorsa edizione. I precedenti degli scorsi anni sono tutti dalla parte della Francia, con i transalpini usciti vincenti dallo stadio Olimpico con il punteggio di 10-50 nella gara disputata esattamente un anno fa. L’ultima vittoria dell’Italia contro la Francia, risale al 2013.

