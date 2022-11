Diretta Francia Italia U18/ Streaming video tv: amichevole bis per Franceschini

DIRETTA FRANCIA ITALIA U18: LA RIVINCITA!

Francia Italia U18, in diretta alle ore 11.00 di questa mattina, domenica 20 novembre 2022, si giocherà presso il centro federale transalpino di Clairefontaine e sarà la seconda amichevole consecutiva tra le Nazionali Under 18 di Francia e Italia, che si sono già affrontate giovedì pomeriggio, sempre sui campi di quella che è la “Coverciano” francese, dando vita a un primo incontro che era terminato 2-0 per i padroni di casa. La Francia si era imposta con i gol segnati al 12’ minuto da Ayman Aiki e al 40′ da Kumbedi Nseke, che hanno premiato il superiore palleggio dei transalpini, che avevano meritato il successo.

Il c.t. dell’Italia U18 Daniele Franceschini chiuderà l’anno solare 2022 con questi due test di grandissimo valore tecnico, dal momento che la Francia è naturalmente una delle Nazionali più competitive anche a livello di Under 18. I confronti sono abbastanza frequenti, possiamo ad esempio citare una vittoria a L’Aquila, ma adesso c’è anche la difficoltà dovuta al fattore campo avverso, inoltre a luglio avevano vinto loro la finale dei Giochi del Mediterraneo. Insomma, è una sfida che sembra non finire mai e che questa mattina ci regalerà un nuovo capitolo: come finirà la diretta di Francia Italia U18?

FRANCIA ITALIA U18 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Francia Italia U18 non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto, di conseguenza non possiamo indicare nemmeno una diretta streaming video per seguire Francia Italia U18 questa mattina. Per le informazioni utili sulle due nazionali e sulla partita, potrete eventualmente consultare gli account ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione sui social network, oltre naturalmente ai rispettivi siti Internet.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA ITALIA U18

Diamo infine uno sguardo anche alle probabili formazioni per la diretta di Francia Italia U18. Dobbiamo evidenziare il fatto che già giovedì pomeriggio il c.t. Franceschini ha ruotato praticamente tutta la rosa in corso d’opera, come d’altronde ha fatto anche il suo collega francese, dunque il turnover ha già avuto luogo a partita in corso e ragionevolmente succederà lo stesso pure per la partita di questa mattina, dunque i titolari potrebbero anche essere almeno in parte gli stessi. Indichiamo allora come punti di riferimento il modulo 4 3-1-2 e i nomi degli undici titolari: Borriello in porta; Palestra, Domanico, Diop e Bartesaghi in difesa; a centrocampo Ripani, Graziani e Onofrietti; Bruno sulla trequarti dietro alle due punte Esposito e Bolzan.

