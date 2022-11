Diretta Francia Italia Under 18/ Streaming video tv: test importante (amichevole)

DIRETTA FRANCIA ITALIA UNDER 18: SFIDA DIFFICILE PER GLI AZZURRINI!

Francia Italia Under 18, in diretta giovedì 17 novembre 2022 alle ore 15.00 presso il Centro Tecnico Federale di Clairefontaine, sarà una sfida amichevole. Si tratta del penultimo impegno del 2022 per gli azzurri allenati da mister Franceschini, reduce dal doppio confronto con la Serbia di fine settembre (una vittoria e una sconfitta).

Gli azzurrini si sono radunati domenica al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma: 24 convocati, tutti 2005 ad eccezione di Adam Bakounè, classe 2006. Il bilancio delle sfide tra le nazionali Under 18 di Francia e Italia vede leggermente avanti i Bleus: nei 34 precedenti tredici vittorie per la Francia, nove pareggi e dodici vittorie per l’Italia.

FRANCIA ITALIA UNDER 18 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Francia Italia Under 18 non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione: salvo variazioni di palinsesto non ci sarà un’emittente che fornirà le immagini del match e dunque non potrete avere a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire l’evento. Per le informazioni utili sulle due nazionali e sulla partita, potrete eventualmente consultare gli account ufficiali che le due federazioni, soprattutto quella tedesca, mettono a disposizione sui social network; in particolare consigliamo le pagine di Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA ITALIA UNDER 18

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Francia Italia Under 18 al via tra pochi minuti. Transalpini in campo con il consueto 4-3-3: Olmeta, Kumbedi, Sarr, Zidane, Belocian, Atangana, Jacquet, Gomis, Bentoumi, Housni, Ben Seghir. Passiamo adesso agli azzurrini, schierati dal ct Franceschini con il 4-3-3: Di Bartolo Zuccarello, Palestra, Turco, Bartesaghi, Bakounè, Bovo, Graziani, Ripani, Esposito, Anghelè, Bolzan.











