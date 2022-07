Diretta/ Francia Olanda streaming video e tv: grandi ambizioni (Europei donne)

DIRETTA FRANCIA OLANDA DONNE: PER LA SEMIFINALE

Francia Olanda, in diretta sabato 23 luglio 2022 alle ore 21.00 presso l’Aesseal New York Stadium di Rotherham sarà una sfida valevole per i quarti di finale degli Europei femminili. Una sfida tra formazioni che nutrono grandi ambizioni e che assieme alla Germania e all’Inghilterra padrona di casa possono essere considerate favorite per la vittoria finale. La Francia ha dominato il girone con l’Italia, l’Olanda dopo un primo pareggio contro la Svezia ha dominato contro Portogallo e Svizzera.

Il 22 febbraio scorso l’ultimo precedente tra le due squadre ha visto le francesi imporsi col punteggio di 3-1, l’ultima vittoria dell’Olanda è datata 23 ottobre 2015 con vittoria Orange col punteggio di 2-1. Due nazionali che riescono a essere spesso essere protagoniste anche nei Mondiali di categoria, la Francia in questo scontro appare comunque favorita anche se l’Olanda punterà su un attacco in grado di essere spesso imprevedibile.

DIRETTA FRANCIA OLANDA DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dobbiamo ricordare che, come tutte le partite degli Europei 2022 di calcio femminile, anche la diretta tv di Francia Olanda donne sarà affidata alla televisione satellitare: per tutti gli abbonati i canali di riferimento restano quelli di sempre, ovvero Sky Sport Uno e Sky Sport Football (numeri 201 e 203 del decoder) e in assenza di un televisore i clienti potranno seguire questo match avvalendosi del servizio di diretta streaming video, che non richiede costi aggiuntivi ed è disponibile con l’applicazione Sky Go, attivabile su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA OLANDA

Le probabili formazioni della diretta Francia Olanda, amichevole che andrà in scena all’Aesseal New York Stadium di Rotherham. Per la Francia, Corinne Diacre schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Peyraud-Magnin, Perisset, Mbock, Renard, Karchaoui, Geyoro, Bilbaut, Mateo, Diani, Katoto, Cascarino. Risponderà l’Olanda allenata da Mark Parsons con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Van Domselaar, Wilms, Van der Gragt, Nouwen, Janssen, Groenen, Roord, Spitse, Van de Donk, Beerensteyn, Martens.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Francia Olanda, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria della Francia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo dell’Olanda, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.











