Diretta/ Francia Polonia, streaming video tv: Mbappè vs Lewa (Mondiali 2022)

DIRETTA FRANCIA POLONIA: NON SARÀ UNA PASSAGGIATA PER I FRANCESI…

Francia Polonia è in diretta dal’Al Thumama Stadium di D: alle ore 16:00 di domenica 4 dicembre 2022 si gioca la gara valida per gli ottavi di finale dei Mondiali 2022. Impegno ostico per i campioni uscenti, a caccia della riconferma dopo una fase a gironi tra luci e ombre.

La Francia ha chiuso il suo girone al primo posto con due vittorie contro Australia e Danimarca e la sconfitta contro la Tunisia nella terza giornata. La Polonia, invece, si è qualificata come seconda grazie ai cartellini gialli: Messico terzo a causa delle troppe sanzioni accumulate nelle tre partite.

FRANCIA POLONIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Francia Polonia sarà affidata alla televisione di stato: come noto l’emittente ha acquisito i diritti per trasmettere i Mondiali 2022, e nello specifico questa partita sarà visibile su Rai Uno, disponibile anche in alta definizione. In assenza di un televisore, potrete comunque assistere al match con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti armarsi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Rai Play, oppure installarne la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA FRANCIA POLONIA IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA POLONIA

Andiamo a scoprire le probabili formazioni del match tra Francia e Danimarca al via tra pochi minuti. Partiamo dalla compagine transalpina, schierata con il 4-2-3-1: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud. Passiamo adesso alla formazione biancorossa, in campo con il consueto 4-2-3-1: Szczesny, Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski, Krychowiak, Zielinski, Swiderski, Frankowski, Lewandowski.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Francia Polonia vedono nettamente favorita la formazione allenata da Deschamps. Andiamo ad analizzare l’1-X-2 grazie agli esperti di Goldbet: la vittoria della Francia è a 1,28, il pareggio è quotato 5,50, mentre la vittoria della Polonia paga 12,00 volte la posta. Passiamo adesso alle scommesse sul numero di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,90 e 1,80. Più sbilanciato il rapporto Gol-No Gol, rispettivamente 2,30 e 1,55.

