Diretta Francia Polonia U21 streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per gli Europei Under 21, oggi 17 giugno 2025

DIRETTA FRANCIA POLONIA U21 (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Mancano pochi minuti alla diretta Francia Polonia U21, che sarà il quarto confronto tra le due nazionali: nei primi tre, tutti datati, i Bleus sono riusciti a evitare la sconfitta e nei primi due, che risalgono agli anni Novanta, avevano trovato un poker in entrambe le occasioni. Erano le qualificazioni agli Europei; in Polonia la Francia aveva vinto 4-0 e poi si era ripetuta in casa con un 4-1, dunque una differenza netta che invece non era stata tale quasi 25 anni più tardi, anche se in quel caso il contesto era totalmente diverso perché si trattava di un’amichevole.

Nel finale del primo tempo Anthony Modeste aveva portato in vantaggio i transalpini; la risposta era stata affidata a Patryk Malecki su punizione, a dieci minuti dal termine Dorian Dervite aveva realizzato un altro gol per la Francia ma nel recupero Maciej Korzym aveva sancito il definitivo pareggio, da segnalare che non troppi nomi di quella Francia avrebbero poi fatto una carriera straordinaria ma questo può essere un dato sempre relativo. Per quanto riguarda stasera ci mettiamo subito comodi lasciando che a parlare sia il campo, perché ci siamo davvero: la diretta Francia Polonia U21 comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

FRANCIA POLONIA U21 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Francia Polonia U21 in tv non sarà disponibile sulle emittenti italiane, che non copriranno nemmeno la diretta streaming video.

FRANCIA POLONIA U21: UNA PARTITA SENZA STORIA?

L’occasione è davvero ghiotta per i Bleuets nella diretta Francia Polonia U21, che ci attende alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, martedì 17 giugno, presso lo stadio pod Dubňom di Žilina per la terza e ultima giornata del girone C degli Europei Under 21.

Va detto che per la Francia Under 21 finora non sono state tutte rose e fiori, perché al debutto c’è stato il pareggio contro il Portogallo e soprattutto alla seconda giornata è stato più complicato del previsto superare la Georgia, piegata solamente da un gol al 102’ minuto di gioco.

Adesso però la qualificazione per i quarti di finale appare davvero vicina, anche perché di fronte ci sarà la squadra forse più deludente del torneo, cioè la Polonia che al debutto ha perso contro la Georgia e nella seconda giornata è stata travolta con un nettissimo 5-0 dal Portogallo.

Di conseguenza i polacchi sono già matematicamente eliminati e non dovrebbero essere un problema per la Francia, che con un pareggio sarebbe certa del passaggio del turno e con una vittoria potrebbe ancora puntare al primo posto. Saranno possibili delle sorprese o la diretta Francia Polonia U21 seguirà la logica?

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA POLONIA U21

Gérald Baticle ha avuto finora indicazioni contrastanti sui propri uomini, nelle probabili formazioni per la diretta Francia Polonia U21 potrebbe affidarsi a Sildillia, Massima, Lukeba e Merlin nella difesa a quattro davanti a Restes; a centrocampo due fra Agoumè, Doukourè e Cissè nella coppia mediana del modulo 4-2-3-1, sulla trequarti puntiamo su Odobert, Lepenant e Lemarechal da destra a sinistra dietro al centravanti, che sarà Tel oppure Barry.

Adam Majewski invece deve solo puntare all’onore e chissà se vorrà dare spazio a chi ha giocato meno finora. In porta il capitano Tobiasz; davanti a lui la difesa potrebbe vedere come terzini Marczuk e Pyrka mentre Peda, Mosor e Gurgul sono stati finora i difensori centrali; a centrocampo i mediani Kaluzinski e Kozubal oppure Legowski, più Kozlowski a destra e Fornalczyk a sinistra come esterni; infine, Szymczak potrebbe essere ancora una volta il centravanti.

PRONOSTICO E QUOTE

Non ci dovrebbero essere dubbi secondo l’agenzia Snai circa il pronostico sulla diretta Francia Polonia U21: la vittoria francese è quotata a 1,27, mentre già il pareggio varrebbe 5,75 volte la posta. Per i più coraggiosi, un colpaccio polacco è indicato infine a 9,00.