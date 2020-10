Diretta/ Francia Portogallo (Nations League) streaming video tv: super sfida!

DIRETTA FRANCIA PORTOGALLO: PARTITA EQUILIBRATA!

Francia Portogallo, domenica 11 ottobre 2020 alle ore 20.45, sarà un match valevole per la terza giornata della UEFA Nations League in programma presso lo Stade de France di Saint Denis. Francesi che arrivano col vento in poppa, dopo un clamoroso 7-1 inflitto all’Ucraina in amichevole. Avversari abbastanza in fase confusionale, ma le sette reti dei transalpini hanno sicuramente fatto impressione, con una doppietta di Giroud e i gol di Camavinga, Mbappé, Griezmann e un’autorete che hanno fissato il punteggio in goleada. Avvisato il Portogallo, che pure ha fatto sfoggio di grande solidità pareggiando in casa a Lisbona, all’Estadio Alvalade, contro la forte Spagna. CR7 e compagni sono i campioni in carica della Nations League e sono dunque chiamati a farsi onore, anche se la Francia (peraltro campione del mondo in carica) vista contro l’Ucraina intimorirebbe qualsiasi avversario.

DIRETTA FRANCIA PORTOGALLO IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta della sfida di Nations League Francia Portogallo non sarà prevista sulle reti in chiaro sul digitale terrestre o pay sul satellite, non sarà dunque disponibile neppure la diretta streaming video via internet dell’incontro. Il match potrà essere seguito con aggiornamenti in tempo reale sui profili social, come quelli su Facebook e Instagram, dedicati alle due Nazionali dalle rispettive Federazioni calcistiche.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA PORTOGALLO

Le probabili formazioni del match di UEFA Nations League tra Francia e Portogallo allo Stade de France di Saint Denis. 3-4-3 per la Francia guidata in panchina dal Commissario Tecnico Didier Deschamps: Mandanda; Lenglet, Upamecano, Kimpembe; Pavard, Pogba, Kanté, Hernandez; Mbappé, Giroud, Griezmann. Il Portogallo di Fernando Santos risponderà con un 4-2-3-1: Lopes; J. Cancelo, R. Dias, Pepe, Guerreiro; Danilo, Neves; B. Silva, B. Fernandes, J. Felix; C. Ronaldo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote dell’agenzia Snai per chi vorrà scommettere sulla sfida di Nations League tra Francia e Portogallo. La vittoria interna dei transalpini viene proposta a 2.10, l’eventuale pareggio viene quotato 3.20 mentre il successo esterno dei lusitani pagherebbe 3.75 volte la posta scommessa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA