Diretta Francia Rep. Ceca/ Streaming video e tv: le vice campionesse (Europei basket)

Francia Repubblica Ceca, che si gioca in diretta dall’Arena Riga nella capitale della Lettonia, va in scena alle ore 14:30 di giovedì 27 giugno: è la prima giornata nel gruppo B agli Europei di basket femminile 2019. C’è una grande favorita in questa partita ed è la nazionale transalpina, che si presenta all’appuntamento da vice campione in carica e punta con assoluta decisione al titolo. Non va però sottovalutata la Repubblica Ceca: già sul gradino più alto del podio 14 anni fa, oggi punta ancora ad una posizione di rilievo anche se i tempi d’oro sembrano lontani. Nel girone sono presenti anche Svezia e Montenegro: si qualificano le prime tre ma soltanto la prima andrà direttamente ai quarti di finale, dunque nella diretta di Francia Repubblica Ceca sarà importante prendersi subito una vittoria per evitare brutte sorprese e soprattutto di dover già rincorrere.

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Francia Repubblica Ceca non dovrebbe essere garantita: in ogni caso sarà la televisione satellitare a trasmettere alcune partite degli Europei di basket femminile 2019

Nella diretta di Francia Repubblica Ceca dobbiamo innanzitutto notare come le transalpine siano clamorosamente favorite: guidata da Valérie Garnier, questa nazionale ha raccolto due ori europei ma non vince dal 2009, e sembra ora oggetto di una “maledizione” dal momento che ha centrato il secondo posto nelle ultime tre edizioni. Sono però cinque gli arrivi consecutivi sul podio continentale: chiaramente dunque stiamo parlando di una nazionale che è tra le grandi favorite per vincere il titolo, e che ci aspettiamo assolutamente al primo posto nel girone e qualificata direttamente ai quarti. Se così fosse, la Francia andrebbe subito a Belgrado; attenzione perchè potrebbe incrociare anche l’Italia, qualora la nostra nazionale dovesse mancare il primato del suo gruppo e passare attraverso il turno di qualificazione. Per quanto riguarda la Repubblica Ceca, stiamo parlando di una squadra che ha sicuramente talento e possibilità ma che, come già detto, non appare nel lotto delle contendenti al trofeo; tutto sommato potrà dare fastidio a tutte e spera se non altro di qualificarsi come seconda o terza nel suo raggruppamento, continuando così la sua avventura negli Europei di basket femminile 2019.



