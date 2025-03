DIRETTA FRANCIA SCOZIA: BLEUS PER IL TITOLO!

Lo straordinario spettacolo della diretta Francia Scozia va in scena alle ore 21:00 di sabato 15 marzo, possiamo dire che nell’ambito del Sei Nazioni 2025 sia un orario inusuale ma comunque Saint Denis si veste a festa per la partita che, valida per la quinta e ultima giornata, può consegnare ai Blues il titolo dell’importante torneo di rugby. La Francia infatti ha fatto il colpo grosso: è andata a vincere in Irlanda e in questo modo ha ottenuto il primo posto in classifica, arrivando così all’ultimo turno con il destino totalmente nelle sue mani e per di più la possibilità di giocare in casa contro un’avversaria che, oltre a essere fuori dai giochi, appare anche inferiore per quelli che sono i valori.

La Francia dunque ha bisogno di vincere, e avrà anche il vantaggio di scendere in campo conoscendo già il risultato di Irlanda e Inghilterra che giocano nel pomeriggio: servirà presumibilmente il punto di bonus ma anche questo è raggiungibile da una nazionale che sul piano del gioco aveva forse qualcosa più dei bicampioni in carica ma doveva dimostrarlo tra alti e bassi, lo ha fatto nel migliore dei modi e dunque si appresta a festeggiare, anche se nella diretta Francia Scozia bisognerà comunque stare attenti alle sorprese che anche in un torneo come il Sei Nazioni 2025 possono sempre capitare.

FRANCIA SCOZIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sappiamo che la diretta tv di Francia Scozia verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare, quindi il match potrà essere seguito dagli abbonati che avranno a disposizione anche la diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go.

DIRETTA FRANCIA SCOZIA: SFIDA DALL’ESITO SCONTATO?

La diretta Francia Scozia è dunque la partita in cui tutto sembra essere apparecchiato per il successo dei Blues, che nel Sei Nazioni manca dal 2022: alla fine la nazionale francese potrebbe non pagare dazio nemmeno per la sconfitta subita in Inghilterra, anzi possiamo dire che sarebbe davvero cambiato poco perché, anche in caso di successo a Twickenham, per vincere il torneo sarebbe stato necessario andare a fare risultato pieno a Dublino. Cosa che la Francia ha saputo fare, confermando quelle sensazioni che la davano già come favorita alla vigilia; adesso si può davvero aspettare e sperare.

La Scozia ha fatto il suo, possiamo dire così: per questa nazionale prosegue il lungo digiuno visto che l’ultimo Sei Nazioni è stato vinto nel 1999, le vittorie contro Italia e Galles erano nelle previsioni e sono regolarmente arrivate, la grande delusione risiede nella sconfitta contro l’Inghilterra arrivata per un calcio sbagliato a tempo scaduto, una puniione che la Scozia avrebbe potuto “gestire meglio”. Non sarebbe arrivato il trofeo ma comunque un’altra Calcutta Cup, stiamo comunque parlando di un movimento in crescita che nei prossimi anni potrebbe fare un ulteriore salto di qualità, questo però dovrebbe essere il momento della Francia.