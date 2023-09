DIRETTA FRANCIA SLOVENIA/ Video streaming tv: uno sguardo storico (Eurovolley 2023, oggi 16 settembre)

DIRETTA FRANCIA SLOVENIA: NELL’ALBO D’ORO

Mentre si avvicina la diretta di Francia Slovenia, annotiamo che la finale terzo posto mette in palio una medaglia di bronzo comunque preziosa per migliorare il bottino di queste due Nazionali nella storia degli Europei di volley. La Francia va a caccia della sua ottava medaglia, anche se evidentemente l’oro del 2015 è destinato a rimanere ancora “figlio unico”, così come non potranno essere eguagliati nemmeno i quattro argenti vinti dalla Francia nel 1948, 1987, 2003 e 2009. Nel mirino c’è il terzo gradino del podio, che finora la Francia ha conquistato in due occasioni, nel 1951 e nel 1985.

L’obiettivo invece è quello di non imitare il 2019, ultima volta in cui la Francia aveva raggiunto le semifinali, perché aveva poi chiuso al quarto posto. La storia della Slovenia è invece molto più breve, ma negli ultimi anni è diventata una costante ad altissimi livelli: ci sono addirittura tre argenti nelle ultime quattro edizioni (2015, 2019 e 2021), stavolta per la Slovenia non ci sarà la finale ma c’è comunque la possibilità di agguantare il quarto podio in meno di un decennio, che sarebbe ugualmente straordinario. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA FRANCIA SLOVENIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Francia Slovenia dovrebbe essere garantita in chiaro per tutti su Rai Sport, canale numero 58 del telecomando, compatibilmente con altri eventi. Questo significa che sarà da verificare anche la possibilità di usufruire della diretta streaming video di Francia Slovenia, naturalmente tramite il sito Internet oppure l’applicazione del servizio di Rai Play. Certamente però ci sarà la diretta Sky Sport, anche tramite servizio streaming Sky Go.

PER IL TERZO POSTO

Francia Slovenia, in diretta alle ore 17.30 dal PalaLottomatica di Roma, si gioca come finale terzo posto degli Europei di volley maschile 2023 che terminano oggi, sabato 16 settembre. La nostra capitale ospita la Final Four e gli Azzurri saranno protagonisti fra poche ore della partita più attesa, perché giovedì sera hanno travolto la Francia con un perentorio 3-0 che adesso costringerà gli olimpionici transalpini a giocare “solo” per la medaglia di bronzo contro la Slovenia, a sua volta sconfitta per 3-1 nella propria semifinale contro la Polonia.

La diretta di Francia Slovenia ci proporrà comunque una partita di altissimo livello tra due delle migliori Nazionali di pallavolo maschile al mondo: la Francia detiene appunto il titolo olimpico conquistato due anni fa a Tokyo, mentre la Slovenia è arrivata in finale in tre dei precedenti Europei e fu pure semifinalista ai Mondiali dello scorso anno. Come in ogni finale terzo posto, conterà anche la rapidità con cui si riuscirà a mettersi alle spalle la delusione della semifinale, ma c’è in palio un podio comunque di grande spessore tecnico: chi uscirà vincitore dalla diretta di Francia Slovenia?

DIRETTA FRANCIA SLOVENIA: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Francia Slovenia, può essere utile riassumere in breve il cammino delle due Nazionali verso la finale terzo posto degli Europei di volley 2023. La fase a gironi in Israele vide i transalpini primi ma in realtà con qualche crepa, in particolare a causa della clamorosa sconfitta contro la Romania. In seguito però i campioni olimpici in carica avevano cambiato marcia con il trasferimento in Bulgaria, dove hanno vinto per 3-0 sia l’ottavo di finale contro i padroni di casa sia il quarto di finale proprio contro la Romania. Forse però non tutto era perfettamente a posto, la Francia lo ha capito giovedì sera, quando è stata travolta per 3-0 nella semifinale contro l’Italia.

La Slovenia dal canto suo aveva iniziato ancora meglio questi Europei, perché nella prima fase vinse cinque partite su cinque nel girone B in Bulgaria, lasciando per strada un solo set; tuttavia, poi gli sloveni hanno faticato più del previsto negli ottavi contro la Turchia, vincendo in rimonta 3-2 dopo essere stati sotto di due set. Ai quarti ecco la vittoria per 3-1 contro l’Ucraina, poi in semifinale gli sloveni hanno messo paura alla Polonia, ma infine hanno ceduto per 3-1. La Slovenia comunque c’è sempre e per loro un bronzo sarebbe una conferma di grande valore, chissà come andrà a finire la diretta di Francia Slovenia…











