Diretta Francia Svezia/ Streaming video tv: Bleus già in semifinale di Nations League

DIRETTA FRANCIA SVEZIA: PARTITA FONDAMENTALE PER GLI SVEDESI

Francia Svezia sarà diretta dall’arbitro bielorusso Aleksei Kulbakov, e si gioca alle ore 20:45 di martedì 17 novembre: a Saint Denis si chiude il girone di Nations League 2020-2021, ma i Bleus il prossimo anno continueranno la loro avventura avendo centrato la qualificazione alla Final Four. Decisiva la vittoria in Portogallo centrata sabato, grazie al gol di Kanté; adesso dunque c’è la possibilità di mettere in bacheca un altro titolo, certo meno importante del Mondiale timbrato in Russia ma che comunque darebbe una ideale continuità ad un progetto che, sotto la guida di Didier Deschamps, si è rivelato assolutamente vincente. La partita dello Stade de France è allora fondamentale per la Svezia che, grazie al successo sulla Croazia, è rimasta in corsa per non retrocedere in Lega B: sarà difficile centrare l’obiettivo, dipenderà da come le due avversarie che non hanno più obiettivi si presenteranno sul terreno di gioco, anche come atteggiamento. Aspettiamo allora la diretta di Francia Svezia, e intanto valutiamo in che modo i due CT potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA FRANCIA SVEZIA IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Francia Svezia non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione; questo significa che per la partita di Nations League non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video. Per avere accesso alle informazioni utili sulle due nazionali, e nello specifico sul match, potrete consultare liberamente gli account che sui social network appartengono alle due federazioni; in particolare si consigliano le pagine Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA SVEZIA

In Francia Svezia Deschamps potrebbe far riposare qualcuno dei suoi titolari: secondo questa eventualità potremmo vedere Mandanda in porta con una linea difensiva nella quale Zouma e Lenglet possono giocare da centrali, con Dubois e Digne a percorrere le corsie esterne. In mezzo al campo si preparano Nzonzi e Tolisso, ma anche Moussa Sissoko potrebbe giocare dal primo minuto; spazio poi a Marcus Thuram come trequartista o anche seconda punta, davanti possono agire Giroud e Martial. Con Tolisso trequartista, il CT dei Bleus potrebbe cambiare tutta la squadra che ha giocato sabato. La Svezia di Janne Andersson sarà in campo con un 4-4-2 classico: davanti a Robin Olsen ecco Lindelof e Danielsson, come terzini dovremmo vedere nuovamente Lustig e Bengtsson. A centrocampo Ekdal farà coppia con Olsson; l’unico ruolo che potrebbe cambiare è quello di esterno sinistro, con Ken Sema e Claesson che si giocano la maglia dovendola strappare al veterano Sebastian Larsson; i due davanti dovrebbero essere Kulusevski, in gol contro la Croazia, e Berg.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Francia Svezia: andiamo quindi a vedere cosa ci dicono le quote per questa partita di Nations League. Il segno 1 per la vittoria della nazionale padrona di casa vi farebbe guadagnare 1,60 volte quanto puntato, per contro il segno 2 che identifica l’affermazione esterna vale 6,25 volte quanto messo sul piatto. Con il pareggio, eventualità regolata dal segno X, la vostra vincita ammonterebbe invece a 3,80 volte l’importo investito con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA