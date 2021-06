Diretta Francia Svizzera/ Streaming video Rai: Bleus favoriti (Europei 2020)

DIRETTA FRANCIA SVIZZERA: OCCHIO ALLE SORPRESE…

Francia Svizzera, in diretta dallo stadio Arena Nationala di Bucarest, si gioca alle ore 21.00 di questa sera, lunedì 28 giugno 2021, per gli ottavi dei finale degli Europei 2020. L’attesa è grande per questa partita che segnerà anche per i Bleus e gli elvetici l’inizio della fase ad eliminazione diretta: sicuramente sono favoriti sulla carta i campioni del Mondo, ma non c’è margine d’errore in una gara secca e naturalmente ciò renderà ancora più affascinante la diretta di Francia Svizzera.

La squadra di Didier Deschamps arriva dal pareggio contro il Portogallo che ha sancito il primo posto nel girone F per la Francia: obiettivo non scontato nel girone di ferro, dunque i galletti finora hanno fatto bene, tuttavia non hanno convinto del tutto e potrebbe servire un ulteriore salto di qualità per vincere il titolo, obiettivo dichiarato della Francia ad Euro 2020. Per quanto riguarda invece la Svizzera di Vladimir Petkovic, gli elvetici vincendo contro la Turchia nella terza giornata hanno raddrizzato una situazione critica, ma stasera servirà di più per fare il colpo a sorpresa: che cosa ci riserverà Francia Svizzera?

DIRETTA FRANCIA SVIZZERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Francia Svizzera sarà garantita anche in chiaro per tutti su Rai 1, raddoppiano così le possibilità di vedere questo ottavo di finale degli Europei 2020 che sarà naturalmente trasmesso anche da Sky Sport. Sarà di conseguenza doppia anche la possibilità della diretta streaming video, che sarà garantita a tutti tramite Rai Play e riservata agli abbonati tramite il servizio Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA SVIZZERA

Andiamo adesso a scoprire qualcosa in più circa le probabili formazioni di Francia Svizzera. Non ci aspettiamo particolari sorprese, dunque ecco per Didier Deschamps un modulo 4-3-3 con Lloris in porta; davanti a lui la retroguardia a quattro composta dal rientrante Pavard, Varane, Kimpembe e Lucas Hernandez da destra a sinistra; nel cuore della mediana ecco gli intoccabili Kantè e Pogba, più uno fra Tolisso e Rabiot; infine il tridente di lusso con Griezmann, Benzema e Mbappé. Dall’altra parte, Vladimir Petkovic potrebbe rispondere con un modulo 3-4-1-2 per la sua Svizzera: Sommer in porta; difesa a tre composta da Elvedi, Akanji e Rodríguez; Widmer esterno destro, Xhaka e Freuler nel cuore del centrocampo e Zuber a sinistra; infine il reparto offensivo con il trequartista Shaqiri alle spalle dei due attaccanti Embolo e Seferovic.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, ecco il pronostico su Francia Svizzera in base alle quote dell’agenzia Snai. Sicuramente partono favoriti i campioni del Mondo e di conseguenza il segno 1 è quotato a 1,53. Si sale poi fino a quota 3,90 in caso di pareggio (naturalmente segno X), infine in caso di vittoria della Svizzera il segno 2 sarà ripagato ben 6,75 volte la posta in palio.



