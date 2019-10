Diretta Francia Turchia/ Streaming video tv: big-match a Saint Denis (Europei 2020)

Francia Turchia, in diretta dallo Stade de France di Saint Denis a Parigi, si gioca alle ore 20.45 di stasera, lunedì 14 ottobre 2019, piatto forte per l’ottava giornata del girone H delle qualificazioni agli Europei 2020. Francia Turchia infatti è uno scontro ai vertici di questo gruppo che però non ha ancora definito i propri verdetti finali, di conseguenza c’è ancora da lottare, anche per i campioni del Mondo in carica della Francia che a giugno persero per 2-0 in Turchia. Adesso naturalmente si gioca a Saint Denis e di conseguenza il match appare rischioso soprattutto per la Turchia, tuttavia anche la Francia è “obbligata” a vincere per non complicarsi la vita. Le premesse per una partita di grande interesse ci sono tutte, Francia Turchia sarà il big-match fra tutti i gironi che scendono in campo questa sera, staremo dunque a vedere che cosa potrà succedere allo Stade de France…

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Francia Turchia sarà un appuntamento in chiaro per tutti gli appassionati: questa delicata partita delle qualificazioni europee sarà infatti trasmessa sul canale Mediaset 20, che da tempo ha aperto al grande calcio e che vi fornirà questa grande sfida internazionale anche in mobilità. Il servizio di diretta streaming video sarà infatti disponibile, utilizzando apparecchi come PC, tablet e smarpthone, sul sito mediasetplay.mediaset.it senza costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LO STREAMING DI MEDIASET PLAY

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA TURCHIA

Vediamo adesso insieme quali potrebbero essere le probabili formazioni per Francia Turchia di stasera. Il modulo di riferimento per Didier Deschamps è il 4-2-3-1 e i transalpini dovrebbero schierare la squadra migliore possibile per questa partita decisiva. Mbappé è fuori causa, ma i grandi nomi in attacco comunque non mancano con Griezmann principale punto di riferimento e poi Giroud e Coman. La qualità e la forza sono ben distribuite in ogni reparto, in mediana citiamo il bianconero Matuidi, in difesa il veterano Varane ma in porta non Lloris, il capitano che è infortunato. Per la Turchia di Senol Günes invece disegniamo un 4-1-4-1 in cui un ruolo fondamentale è quello di Tufan, regista basso davanti alla difesa nella quale troviamo l’altro juventino Demiral, in attacco invece il punto di riferimento è il centravanti Tosun.



© RIPRODUZIONE RISERVATA