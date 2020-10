Diretta Francia Ucraina/ Streaming video tv: amichevole di lusso a Saint Denis

DIRETTA FRANCIA UCRAINA: DESCHAMPS SFIDA SHEVA

Francia Ucraina è una partita che viene disputata in diretta da Saint Denis, con calcio d’inizio alle ore 21:10 di mercoledì 7 ottobre: si tratta di un’amichevole che le due nazionali affrontano sulla strada della Nations League, il torneo che coinvolge tutte le federazioni UEFA e nel quale dunque sono impegnate. Nei prossimi giorni ci saranno due test non banali per la Francia, che potrebbero definire la corsa al primo posto e dunque la qualificazione alla Final Four; per il momento i campioni del mondo in carica hanno vinto entrambe le partite ma non si sono ancora incrociati con il Portogallo, che appunto potrebbe essere la grande avversaria per l’obiettivo. Dall’altra parte l’Ucraina, sempre a caccia del grande salto di qualità e che nel suo girone di Nations League deve fare i conti con Spagna e Germania, e rischia addirittura la retrocessione. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Francia Ucraina, aspettando la quale possiamo fare qualche valutazione sulle scelte dei due CT nella lettura delle probabili formazioni.

DIRETTA FRANCIA UCRAINA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Francia Ucraina, salvo variazioni di palinsesto, non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione; questo significa che non dovrebbe essere possibile nemmeno assistere a una diretta streaming video per seguire questa partita, ma per tutte le informazioni utili potete rivolgervi senza costi e liberamente agli account ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione sui social network, in particolare i profili Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA UCRAINA

In Francia Ucraina è possibile che Didier Deschamps lasci spazio a qualche seconda linea per poi giocarsela con i titolari in Nations League. Dunque in porta potremmo vedere Mandanda, in difesa si dovrebbe giocare anDiretta cora a tre con Kimpembé e Upemecano che possono essere supportati da Lenglet o Lucas Hernandez, mentre ad avanzare a centrocampo sulle corsie laterali si candidano Pavard a destra e Digne a sinistra, con lo stesso Lucas in ballottaggio. Spazio poi a due centrali di centrocampo che possono essere Pogba e Tolisso, così da far prendere loro il ritmo partita; testa a testa anche per Kanté e Rabiot, davanti Griezmann e Mpabbé possono supportare Giroud ma attenzione chiaramente a Martial e Coman, così come Aouar che può agire sulla trequarti o in mezzo al campo.

L’Ucraina di Andriy Shevchenko potrebbe avere la stessa idea: Pyatov andrebbe comunque in porta ma davanti a lui Plastun può prendere il posto di uno tra Kryvtsov e Matviyenko, con due laterali bassi che possono essere Karavaev e Mykhaylichenko. A centrocampo si gioca a tre: può esserci Zinchenko, davanti alla difesa il candidato è Makarenko con Sydorchuk e Kovalenko che restano in ballottaggio per completare il reparto. Nel tridente offensivo Junior Moraes, naturalizzato dopo gli anni nel campionato locale, può essere la prima punta; spera nella maglia da titolare anche Konoplyanka, Yarmolenko e Marlos quindi potrebbero entrare in competizione diretta per il posto.



