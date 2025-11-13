Qualificazioni Mondiali, Diretta Francia Ucraina, streaming video tv: grande chance per i gialloazzurri, anche se la sfida è proibitiva (13 novembre 2025)

DIRETTA FRANCIA UCRAINA, SI GIOCA A PARIGI

Le prime due della classe si sfidano alla penultima giornata. La diretta Francia Ucraina, in programma giovedì 13 novembre 2025 alle ore 20:45, potrebbe essere molto importante soprattutto per la Nazionale ospite.

I padroni di casa infatti vantano 10 punti in testa alla classifica e godono di un 2-0 contro l’Ucraina che, anche se dovessero arrivare a pari punti, difficilmente verrebbe superato dagli ucraini. Detto ciò, con una vittoria la Francia blinderebbe il primo posto anche dall’Islanda, contro cui hanno pareggiato.

L’Ucraina è a -3 dalla Francia ma soprattuto a +3 dall’Islanda terza. L’obiettivo più plausibile è cercare di chiudere il discorso relativo al secondo posto, anche perché all’ultima giornata ci sarà la sfida decisiva con l’Islanda che se dovesse battere l’Azerbaigian andrebbe a 7 punti.

DOVE VEDERE DIRETTA FRANCIA UCRAINA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Francia Ucraina, potrete farlo abbonandovi a Sky. Se invece preferite la diretta streaming dovrete scaricare l’applicazione Sky Go, sempre ovviamente da abbonati.

LE PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA UCRAINA

La Francia si disporrà secondo il modulo 4-5-1. Tra i pali Maignan, difeso dal quartetto Kounde, Saliba, Upamecano e Digne. A centrocampo spazio per Kone, Kante, Barcola, Olise e Mbappe con Mateta unica punta.

L’Ucraina replicherà con lo stesso assetto tattico con Trubin in porta, protetto da Konoplya, Zabarnyi, Matviyenko e Mykolenko. Nella zona nevralgica del campo ecco Shaparenko, Malinovsky, Yaremchuk, Ocheretko e Voloshyn con Vanat centravanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE FRANCIA UCRAINA

La squadra favoritissima per questo match è la Francia a 1.17 contro i 7 del pareggio e i 17 del successo per l’Ucraina. Gol e No Gol rispettivamente a 2.38 e 1.53.