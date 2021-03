Diretta Francia Ucraina/ Streaming video tv: via alle qualificazioni Mondiali!

DIRETTA FRANCIA UCRAINA: I BLEUS PARTONO FAVORITI

Francia Ucraina, che sarà diretta dall’arbitro tedesco Tobias Stieler, si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 24 marzo presso lo Stade de France: a Saint Denis, in contemporanea con Finlandia Bosnia, prende il via il programma del gruppo D nelle qualificazioni ai Mondiali 2022. Diciamolo subito: il lockdown dello scorso anno ha creato un calendario abbastanza ristretto, tra poco infatti ci saranno gli Europei rinviati di un anno ma non è passato troppo tempo dalla fine delle qualificazioni alla fase finale del torneo continentale, per impegni davvero ravvicinati.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: tutte le date

I Bleus tra le altre cose hanno anche strappato il pass per la semifinale di Nations League, e dunque il prossimo autunno avremo anche questo impegno; soprattutto Didier Deschamps apre ufficialmente, con queste qualificazioni, il percorso di difesa del titolo che ha centrato nel 2018 in Russia, e ovviamente parte favorito per questa partita mentre gli avversari puntano almeno gli spareggi. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Francia Ucraina, intanto proviamo a fare una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA IRLANDA DEL NORD/ Diretta tv, Chiellini con Bonucci?

DIRETTA FRANCIA UCRAINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Francia Ucraina sarà un appuntamento in chiaro per tutti: alcune delle partite valide per le qualificazioni ai Mondiali 2022 vengono infatti trasmesse sui canali Mediaset, e in questo caso bisognerà selezionare il Canale 20 per una visione appunto aperta. In alternativa, qualora non ci si possa mettere davanti a un televisore, sarà possibile avere le immagini del match anche in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito ufficiale di Video Mediaset selezionandovi appunto il canale di riferimento.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO AZERBAIJAN/ Quote, in porta c'è Anthony Lopes

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA UCRAINA

Si avvicina il momento di Francia Ucraina: Didier Deschamps affronterà questa partita probabilmente con il 3-4-2-1, il modulo che nelle ultime uscite abbiamo visto diventare il suo riferimento. In porta avremo Lloris, in difesa invece i favoriti sono Pavard – che stringe la sua posizione potendo fare anche il centrale, come accade nel Bayern Monaco – Varane e Kimpembe, ma la soluzione potrebbe essere quella di inserire Zouma nel terzetto così da spingere Pavard a fare il laterale. A sinistra il ballottaggio riguarda Digne e Ferland Mendy; in mezzo al campo Kanté e Pogba sono i titolari del Mondiale vinto tre anni fa ma Ndombele, Rabiot e Moussa Sissoko avanzano la loro candidatura; la prima punta potrebbe essere Griezmann, ma il Petit Diable può anche agire alle spalle di un centravanti “vero” come Ben Yedder o Giroud, naturalmente salvo sorprese avremo anche Mbappé a completare la formazione titolare dei campioni del mondo.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha previsto per Francia Ucraina ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 1,30 volte la somma puntata, contro il valore di 9,75 volte la posta che accompagna il segno 2 per il successo dell’Ucraina. Il pareggio, che come sempre viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 5,00 volte l’importo investito con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA