Champions League, Diretta Francoforte Liverpool, streaming video tv: i tedeschi ospiteranno i campioni d'Inghilterra in carica (22 ottobre 2025)

DIRETTA EINTRACHT FRANCOFORTE LIVERPOOL (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Bisogna tornare indietro davvero di tanto tempo per trovare qualcosa da dire circa la storia per la diretta Eintracht Francoforte Liverpool, che vanta come unici precedenti le due partite del primo turno della Coppa Uefa 1972-1973. Ebbe la meglio il Liverpool, grazie alla vittoria per 2-0 nella partita d’andata ad Anfield del 12 settembre 1972, che fu arbitrata dal nostro Concetto Lo Bello: i gol furono di Kevin Keegan al 13’ minuto del primo tempo e di Emlyn Hughes nella ripresa, per la precisione al 75’. Due settimane dopo in Germania il ritorno terminò per 0-0 e così fu il Liverpool a qualificarsi per il secondo turno.

Anche nell’attualità i numeri sorridono ai Reds: il sito specializzato Transfermarkt ci ricorda che il valore economico della rosa è di addirittura 1,15 miliardi di euro per il Liverpool, mentre per l’Eintracht arriva a 383,90 milioni di euro. Fin qui i numeri, della storia oppure dell’attualità, ma adesso diamo spazio alla cronaca delle vicende di campo per las diretta Eintracht Francoforte Liverpool! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA EINTRACHT FRANCOFORTE LIVERPOOL

Due squadre con gli stessi punti, stessa differenza reti e stessi avversari affrontati. Tante similitudini in questa diretta Francoforte Liverpool, in programma mercoledì 22 ottobre 2025 alle ore 21:00, che si giocherà al Deutsche Bank Park di Francoforte.

I tedeschi si sono assicurati una vittoria importante contro il Galatasaray per 5-1 in virtù dell’autorete di Sanchez, la doppietta di Burkardt e i gol di Uzun e Naukff. Risultato opposto a Madrid contro l’Atletico nella seconda giornata.

Destini che si intrecciano perché il Liverpool ha sia affrontato l’Atletico Madrid, vincendo 3-2, sia il Galatasaray perdendo di misura con gol decisivo su calcio di rigore di Victor Osimhen. Vedremo come andrà questa sfida.

DOVE VEDERE DIRETTA EINTRACHT FRANCOFORTE LIVERPOOL, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Eintracht Francoforte Liverpool? Allora dovete abbonarvi al pacchetto Sport di Sky. Stesso discorso vale per la diretta streaming sull’applicazione di Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI EINTRACHT FRANCOFORTE LIVERPOOL

L’Eintracht Francoforte giocherà con il modulo 4-2-3-1. Tra i pali K. Santos, protetto da R. Kristensen, Koch, Theate e N. Brown. A centrocampo Skhiri e Chaïbi con Doan, Uzun e Bahoya sulla trequarti dietro all’ultima punta Burkardt.

Il Liverpool risponderà con lo stesso identico assetto tattico. In porta Mamardashvili, pacchetto arretrato composto da Frimpong, Konate, Van Dijk e Kerkez. In mediana Mac Allister e Gravenberch con Salah, Szoboszlai e Gakpo alle spalle di Ekitike.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE FRANCOFORTE LIVERPOOL

Come da previsione è il Liverpool a partire favorito a 1.57 rispetto ai 4.75 dell’1 fisso per il Francoforte e la X del pareggio a 4.50. Gol a 1.40, No Gol a 2.75.