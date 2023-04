DIRETTA/ Freccia Vallone 2023 video streaming Rai: in strada, la corsa comincia!

DIRETTA FRECCIA VALLONE 2023: SI COMINCIA

Pochissimi minuti ci separano dalla partenza della diretta della Freccia Vallone 2023, vogliamo parlare adesso di Davide Rebellin e Tadej Pogacar. Un ricordo è naturalmente doveroso per il compianto campione veneto, che vinse per ben tre volte sul Muro di Huy nel 2004, 2007 e 2009, che ancora adesso resta l’ultima vittoria italiana alla Freccia Vallone. Nel 2004 invece il successo fu il secondo atto della sua leggendaria tripletta sulle Ardenne, dal momento che Davide Rebellin fu il primo corridore della storia a vincere Amstel Gold Race, Freccia Vallone e Liegi Bastogne Liegi nello stesso anno, una impresa meravigliosa e che è stata in seguito ripetuta solamente da Philippe Gilbert nel 2011, l’anno migliore nella carriera del campione vallone.

Adesso ci prova un certo Tadej Pogacar, che domenica ha vinto l’Amstel Gold Race con l’ennesimo capolavoro e una straordinaria dimostrazione di forza. La Freccia Vallone potrebbe essere la sfida più difficile, perché in genere tutto si decide in poche pedalate e quindi basta un attimo per vincere o perdere sul Muro di Huy: per scoprire che cosa succederà, cediamo la parola alla diretta della Freccia Vallone 2023! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA FRECCIA VALLONE 2023 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA CORSA

Per seguire la diretta tv della Freccia Vallone 2023 ci sarà il collegamento che avrà inizio alle ore 14.30 su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando) in chiaro per tutti. Diretta disponibile anche su Eurosport per gli abbonati al canale tematico sportivo europeo. Per chi invece non potesse mettersi davanti a un televisore oggi pomeriggio, ricordiamo anche la possibilità di seguire la diretta streaming video della Freccia Vallone 2023 sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it) oppure – per gli abbonati – tramite il servizio offerto da Eurosport Player. Infine i social network, dove segnaliamo in particolare la pagina Facebook ufficiale Flèche Wallonne e il profilo Twitter ufficiale @flechewallonne.

CHI SARÀ IL VINCITORE?

La diretta della Freccia Vallone 2023 ci proporrà oggi, mercoledì 19 aprile, l’appuntamento con l’edizione numero 87 della classica belga di ciclismo, una delle corse più attese di queste meravigliose settimane per gli appassionati. Il secondo atto del Trittico delle Ardenne vede nei panni del campione in carica il belga Dylan Teuns, che l’anno scorso si prese il lusso di precedere l’eterno Alejandro Valverde, ma l’uomo più atteso sarà (come quasi sempre) Tadej Pogacar, che domenica ha vinto l’Amstel Gold Race e quindi potrebbe ambire al tris di vittorie con la Freccia Vallone odierna e la Liegi-Bastogne-Liegi che ci attende domenica, per raggiungere il compianto Davide Rebellin e Philippe Gilbert, unici capaci di compiere questa impresa.

La diretta della Freccia Vallone 2023 ci regalerà come ogni anno il grande spettacolo dell’arrivo sul Muro di Huy, l’ascesa che è il simbolo della corsa belga, caratterizzata appunto da questo difficilissimo arrivo in salita al termine di un percorso già molto accidentato. La Freccia Vallone non vedrà più in gara l’ormai ex Alejandro Valverde, che ha trionfato addirittura cinque volte in cima al Muro di Huy, in genere ci si gioca tutto nell’ultimo chilometro e allora potrebbe essere la corsa più difficile da vincere anche per un fenomeno come Tadej Pogacar, perché tutto si deciderà in pochi secondi. Adesso però scopriamo tutte le informazioni utili per seguire la diretta Freccia Vallone 2023.

DIRETTA FRECCIA VALLONE 2023: IL PERCORSO

Presentando la diretta della Freccia Vallone 2023, dobbiamo naturalmente adesso analizzarne più nel dettaglio il percorso. Osserviamo innanzitutto che quest’anno la partenza sarà alle ore 11.50 da Herve, mentre l’arrivo sarà naturalmente come sempre in cima al Muro di Huy dopo 194,3 km. Siamo in Vallonia, come dice il nome della corsa, cioè la regione francofona del Belgio. Sul percorso saranno da affrontare undici salite principali, compresi i tre passaggi sul Muro e senza sottovalutare numerosi altri saliscendi di una regione in cui di pianura in effetti ce n’è poca. Tornando ai passaggi sul Muro di Huy, il primo sarà al km 119,7, il secondo al km 157 (cioè a circa 37 km dall’arrivo, quando si entrerà davvero nel vivo) e il terzo naturalmente per raggiungere il traguardo. Si tratta di una salita di 1,3 km con pendenza media al 9,6%: numero già molto interessante, ma che non rende l’idea di una salita sempre più dura man mano che ci si avvicina al traguardo, con punte di pendenza massima addirittura fino al 26%, salvo che negli ultimi 100 metri, quando spiana e chi avrà più forze potrebbe rilanciare per l’ultimo e decisivo guizzo.

Il circuito conclusivo sarà caratterizzato anche da tre passaggi a testa sulla Côte d’Ereffe, ascesa di 2,1 km con pendenza media del 5%, e soprattutto sulla Côte de Cherave, questa invece di appena 1,3 km ma all’8,1% medio (ultimo passaggio a -5,6 km dal traguardo), che potrebbero essere un trampolino di lancio per chi vorrà attaccare prima dell’ultimo passaggio sul Muro, per vivacizzare ulteriormente il finale evitando che sia solo un avvicinamento alla salita decisiva, anche se poi l’epilogo della Freccia Vallone è quasi sempre lo stesso. Ci sono alcune lievi differenze, ad esempio il chilometraggio è di circa 8 km più breve rispetto all’anno scorso e il penultimo passaggio sul Muro di Huy sarà leggermente più lontano dal traguardo, ma sono sfumature che non dovrebbero cambiare la sostanza della diretta della Freccia Vallone 2023…











