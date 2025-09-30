Diretta Freeze - Chi sta fermo vince! Oggi 30 settembre: tensioni e risate con Dayane Mello, Paolantoni e la sorpresa di Marco Lollobrigida.

Freeze – Chi sta fermo vince! Conducono Nicola Savino e Rocio Munoz Morales

Si parte oggi 30 settembre 2025 con la terza puntata di Freeze – Chi sta fermo vince!, programma che continua nonostante il grande calo degli ascolti dello scorso episodio che ha totalizzato appena il 4,50% di share. Rocio Munoz Morales e Nicola Savino portano avanti il game show che si ispira ad un format giapponese. Ma andiamo a vedere cosa succederà stasera a Freeze – Chi sta fermo vince! e chi sono i concorrenti.

Il format di Freeze – Chi sta fermo vince! è davvero semplicissimo ed è stato riproposto anche in Italia visto il grande successo che ha avuto in terra nipponica. Rai 2 manda in onda il gioco dove otto vip devono rimanere immobili chiusi dentro ad una stanza, senza muoversi qualsiasi cosa succeda intorno. Ed è qui che viene il bello, dato che ad un certo punto del gioco Nicola Savino pronuncia la parola “Freeze”, un po’ come al Grande Fratello, e i concorrenti non possono muoversi, reagire e nemmeno sorridere.

Freeze – Chi sta fermo vince! I concorrenti di oggi 30 settembre 2025

L’obiettivo di Freeze – Chi sta fermo vince! è uno soltanto: dimostrare di riuscire a rimanere impassibili di fronte alle provocazioni e alle reazioni degli altri. Gli ingredienti segreti sono quindi: autocontrollo, tanta disciplina, e nervi saldi. Come in ogni game show che si rispetti anche Freeze – Chi sta fermo vince! ha i suoi giudici: a fare da arbitri e controllori ci saranno Ubaldo Pantani e Mara Maionchi, anche se questa sera spunta una nuova guest star, Marco Lollobrigida.

Rocio Munoz Morales si occupa invece di aggiornare la classifica man mano che i concorrenti perdono o vincono la manche fino ad arrivare al punteggio finale che decreta il vincitore. Alla fine, chi ottiene più punti deve sfidarsi affinchè si scelga a chi dare il trofeo. Ma chi sono i concorrenti di questa sera? Arrivano a Freeze – Chi sta fermo vince! Valeria Graci, Dayane Mello, Sergio Friscia, Ross, Elisabetta Gregoraci, Gigi, Francesco Paolantoni e Enrico Melozzi.