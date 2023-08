DIRETTA/ Friburgo Empoli (Risultato 1-0), streaming video tv: fine primo tempo

DIRETTA FRIBURGO EMPOLI (RISULTATO 1-0): FINE PRIMO TEMPO

All’Europa-Park Stadion di Friburgo, i padroni di casa ospitano l’Empoli di Zanetti in questo utile test amichevole, in vista della nuova stagione calcistica 2023/24. Poche emozioni nel primo tempo di questo match, dove la prima emozione arriva al minuto 17, quando ai tedeschi viene fischiato un calcio di rigore.

Dal dischetto si presenta Gregoritsch, ma il neo-acquisto Caprile si rende subito protagonista di un clamoroso miracolo, tenendo il risultato inchiodato sullo 0-0. Al 33esimo, però, la formazione di Bundesliga spinge e trova il vantaggio meritato grazie alla rete di Holer, che non lascia scampo all’ex portiere del Bari e firma la rete che per il momento decide l’incontro.

DIRETTA FRIBURGO EMPOLI: TEDESCHI FAVORITI!

Friburgo Empoli, in diretta dall’Europa-Park Stadion di Friburgo, si giocherà alle ore 15.30 di sabato 5 agosto 2023. Dopo la convincente vittoria per 2-1 contro il Lille, l’Empoli si prepara per un altro test match contro un avversario di prestigio: il Friburgo. La squadra toscana, che ha concluso il ritiro in Austria ed è tornata ad allenarsi in casa, si troverà di fronte una formazione che nella scorsa stagione si è classificata al quinto posto in Bundesliga e si appresta a partecipare all’Europa League (raggiungendo gli ottavi di finale nella scorsa edizione).

Per il tecnico Zanetti, questa sarà un’occasione per valutare i progressi della squadra a quasi un mese dall’inizio del ritiro estivo e per osservare da vicino i nuovi arrivati in azione. Finora, nell’arco del precampionato, l’Empoli ha subito una sola sconfitta, quella contro l’Heidenheim per 2-1, dimostrando di essere in buona forma e ben preparata per l’inizio della nuova stagione. Il prossimo impegno dei toscani coinciderà con la prima partita ufficiale della stagione: il 12 agosto affronteranno il Cittadella in Coppa Italia, un’occasione importante per iniziare la stagione con il piede giusto e cercare di fare bene nella competizione.

FRIBURGO EMPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Friburgo Empoli non sarà trasmessa su nessun canale televisivo né al momento risulta disponibile un servizio diretta streaming video. Vedremo se nelle prossime ora sarà comunicata una diversa decisione, magari con una diretta streaming attraverso i profili social del club toscano, che comunque a fine partita fornirà comunque gli aggiornamenti su questo test internazionale sostenuto dagli uomini di Paolo Zanetti.

PROBABILI FORMAZIONI FRIBURGO EMPOLI

Le probabili formazioni della diretta Friburgo Empoli, match che andrà in scena all’Europa-Park Stadion di Friburgo. Per il Friburgo, Christian Streich schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Flekken; Kübler, Ginter, Lienhart, Günter; Eggestein, Höfler; Doan, Höler, Grifo; Gregoritsch. Risponderà l’Empoli allenato da Paolo Zanetti con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Caprile; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Grassi, Ranocchia; Ekong, Henderson, Gyasi; Caputo.

FRIBURGO EMPOLI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Friburgo Empoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida amichevole. La vittoria del Friburgo con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo dell’Empoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.55.











