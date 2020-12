DIRETTA/ Friedrichshafen Trento (risultato 0-0) streaming video Rai: si gioca!

DIRETTA FRIEDRICHSHAFEN TRENTO (0-0) VIA!

Si accende la diretta tra Friedrichshafen e Trento, big match che deciderà il nuovo leader della pool E della Champions league di volley maschile: nella trepidante attesa del fischio d’inizio, ampliamo il nostro sguardo e andiamo a vedere come i due club se la stanno cavando anche tra i confini nazionali. Partiamo allora da Trento, che nella Serie A1, come ormai ben sappiamo, ha ancora parecchi match da recuperare, che sono stati originariamente rinviati a causa del coronavirus. Benchè formalmente sia terminata la stagione di andata, pure la Diatec ha fin qui disputato appena 8 incontri, dove pure ha raccolto 10 punti, con un totale di tre soli successi e ben cinque KO. Ben poco, anche se va aggiunto che il team di Lorenzetti è stato particolarmente messo alle strette dalla pandemia. Sono altri numeri per il Friedrichshafen, che sono attualmente la seconda forza nel primo campionato tedesco, pur con un match ancora da recuperare. I ragazzi di Marsh hanno infatti finora collezionato 15 punti, con 5 vittorie ottenute in 6 giornate: numeri eccellenti dunque ma basteranno per mettere alle strette i gialloblu? Diamo la parola al campo per scoprirlo!

FRIEDRICHSHAFEN TRENTO IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Friedrichshafen Trento sarà trasmessa su Rai Sport e Rai Sport +, due canali che trovate sul digitale terrestre: appuntamento quindi in chiaro per tutti sulla televisione di stato, più precisamente ai numeri 57 e 58. In assenza di un televisore, sarà come sempre la stessa emittente a fornire la possibilità di seguire la partita tramite il servizio di diretta streaming video, accedendo senza costi aggiuntivi al sito di Ray Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

BIG MATCH PER LA POOL E

Friedrichshafen Trento, diretta dagli arbitri Akinci e Mylonakis, è la partita di volley maschile in programma oggi, giovedi 3 dicembre 2020 tra le mura della BML Group Arena di Trento: fischio d’inizio fissato per le ore 16.00. Dopo l’assaggio avuto nel tabellone femminile, accendono dunque i riflettori sulla Champions league di volley maschile per la giornata di oggi è già super sfida nel girone E con la diretta tra il Friedrichshafen e Trento di Lorenzetti: siamo infatti ormai al terzo scontro di questa particolare fase a gruppi (completamente rinnovata come format dalla Cev, per facilitare e limitare gli spostamenti dei club in questo periodo così delicato per la pandemia) e pure è già scontro diretto per la vetta. Nella pool E infatti sono oggi i tedeschi a dominare a pieni punti, ma a una sola lunghezza di distacco c’è proprio la Diatec (che ha semplicemente concesso un set in più al Novosibirsk), che sarà pronta dunque a superare i rivali per ristabilirsi leader. Pure va aggiunto che questa sera sfida veramente complicata per Mister Lorenzetti, che ancora una volta non potrà contare sul suo palleggiatore Simone Giannelli, ancora trovato positivo al coronavirus.

DIRETTA FRIEDRICHSHAFEN TRENTO: IL CONTESTO

Siamo ovviamente impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra il Friedrichshafen e Trento, match che come abbiamo accennato prima, sarà già sfida al vertice nella pool E. Al momento in classifica a dominare sono i tedeschi che tornano in campo da questa tre giorni, dopo due ottimi successi per 3-1 segnati prima contro il Cez Karlovasko e poi con il Novosibirsk: Trento è dunque seconda ma solo per una lunghezza, considerato che è andata al tie break contro i russi nel primo turno ma ha pure spazzato via solo nella giornata di ieri i cechi. Considerato dunque stato di forma e posta in palio, ci risulta complicato fissare un pronostico per la sfida di volley maschile per la Champions league che ci attenderà pochissimo: questo anche considerato che sta succedendo nei due spogliatoi. Se infatti in casa tedesca Warm ha dalla sua uno schieramento praticamente al completo, pure per Trento si sta l’assenza di un tassello fondamentale della rosa di Lorenzetti come è Simeone Giannelli. Pure la Diatec sta facendo di tutto per sopperire all’assenza del palleggiatore della nazionale e per ora con ottimi risultati: abbiamo infatti negli ultimi appuntamenti, riscoperto un Nimir Abdel Aziz come regista, ruolo che ha già interpretato in passato (il suo posto come martello è stato preso da Argenta). Pure dunque se con i cerotti, Trento sta mostrando tutto il suo valore anche in Champions league, pur in una stagione complicatissima. Chissà che cosa succederà oggi!

