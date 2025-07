DIRETTA FRITZ ALCARAZ (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ci siamo davvero con la diretta Fritz Alcaraz, se vogliamo la curiosità che accompagna questa semifinale di Wimbledon 2025 riguarda il fatto che si tratta solo del terzo incrocio tra questi due giocatori, caso strano (per dirla così) visto che stiamo parlando di solidissimi Top Ten (sia pure con le dovute differenze) che dunque potenzialmente potrebbero affrontarsi spesso nei tornei importanti. Invece, lo hanno fatto solo due volte e una di queste è anche “particolare”: si trattava infatti della Laver Cup dello scorso anno, vinse Carlos Alcaraz per 6-2 7-5. Il torneo è ufficialmente riconosciuto a livello Atp, ma resta comunque “parallelo” al circuito.

Rimane a questo punto il quarto di finale al Miami Open, un Masters 1000, ma stiamo parlando già di oltre due anni fa: ad ogni buon conto Alcaraz aveva battuto Taylor Fritz per 6-4 6-2, dunque lo statunitense deve ancora vincere il primo set contro il fenomenale spagnolo e il fatto che si giochi sulla distanza dei cinque parziali, così come alcuni passaggi a vuoto che ogni tanto il campione in carica accusa all’interno dei match, potrebbe aiutare il ragazzo di Rancho Santa Fe. Da qui a vincere e volare in finale ce ne corre, ma tutto è realmente possibile: adesso lasciamo che a parlare siano i due protagonisti sul centrale, comincia la diretta Fritz Alcaraz! (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA FRITZ ALCARAZ: WIMBLEDON 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta tv di Fritz Alcaraz dovrete essere abbonati al satellite, i canali sono Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno mentre la diretta streaming video è disponibile su Sky Go e Now Tv.

DUE BOMBARDIERI IN SEMIFINALE!

Manca poco alla diretta Fritz Alcaraz, una semifinale di lusso che venerdì 11 luglio ci terrà compagnia sul campo centrale di Wimbledon 2025: siamo ancor più interessati visto che il vincente potrebbe andare a sfidare Jannik Sinner nell’ultimo atto di domenica, e allora questo ci dice che ci sono possibili scenari da approfondire.

Carlos Alcaraz, chiaro favorito, è il giocatore che ha vinto gli ultimi due Wimbledon: a 22 anni ha già cinque Slam in bacheca e gli mancano solo gli Australian Open per completare già ora il Grande Slam, inoltre è sulla strada delle grande strisce vincenti ai Championships.

Tutti aspettano la terza finale consecutiva contro Novak Djokovic o la riedizione dello show a Roland Garros contro Jannik Sinner, ma la verità è che anche Alcaraz dovrà fare i conti con Taylor Fritz: lo statunitense, quando gioca così, sa essere davvero molto pericoloso e vuole dimostrarlo anche in questa semifinale.

Per di più contro Sinner avrebbe l’occasione di vendicare due sconfitte brucianti nello scorso anno, entrambe in finale: agli Us Open e alle Atp Finals, ed ecco che la diretta Fritz Alcaraz potrebbe consentire al 1197 di San Diego di provarci una terza volta.

DIRETTA FRITZ ALCARAZ WIMBLEDON 2025: ALTRO SHOW IBERICO?

Ci aspetta una grande semifinale con la diretta Fritz Alcaraz: ovviamente in tanti si aspettano che sia lo spagnolo a vincere, il personaggio Alcaraz ha già creato straordinario hype come si è visto anche al Roland Garros, il tifo a suo favore nella finale di Parigi ha creato in casa nostra qualche polemica anche francamente stucchevole per non dire lontana dalla realtà, ma ci ha comunque detto quanto Alcaraz sia diventato un simbolo vincente di questo tennis, non potrebbe essere altrimenti con i numeri che ha messo insieme e con un’altra grande corsa a Wimbledon 2025.

Taylor Fritz è un ottimo giocatore, già finalista a Flushing Meadows e ormai costantemente tra i migliori; il suo problema, come quello di tutti gli altri, è non essere Sinner o Alcaraz e dunque vivere una situazione molto simile a tutti quelli che stavano appena sotto i Big Three (o Big Four). La domanda dunque è sempre quella: può Fritz per una volta battere Alcaraz in una semifinale Slam, cioè in uno dei match più importanti dell’anno, e sulla distanza dei cinque set? Tra poco il campo centrale dell’All England Lawn & Tennis Club ci darà la sua risposta, non resta che aspettare…