Diretta Fritz De Minaur Atp Finals 2025 streaming video tv: orario e risultato live del match valido per la terza giornata del girone.

DIRETTA FRITZ DE MINAUR (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sta per prendere il via la diretta Fritz De Minaur, l’intrigante match alle Atp Finals 2025 sarà addirittura l’undicesimo incrocio tra questi due giocatori e il bilancio è in parità con cinque vittorie a testa, tuttavia bisogna or Fritz ha vinto le ultime due sfide e, tra queste, spicca quella proprio al Master di fine anno qui a Torino, anche l’anno scorso i due erano avversari nel round robin e lo statunitense si era imposto con il risultato di 5-7 6-4 6-3, per poi replicare subito dopo (stavolta per 6-3 6-4) nei quarti di finale di Coppa Davis, mentre Alex De Minaur a inizio 2024 aveva vinto nella United Cup per 6-4 6-2.

Tra le altre cose, ci sarebbe un altro precedente alle Finals ma in questo caso si parla di Next Gen, il torneo riservato agli Under 21: dunque regole differenti, ma in ogni caso De Minaur, era il 2018, aveva dominato quel match con il risultato di 4-3 4-1 4-2, poi si era preso due vittorie nel 2019 (Atlanta e Basilea) prima che Fritz irrompesse sulla scena, con anche due vittorie prestigiose agli Us Open e Indian Wells (l’australiano aveva invece vinto il match a Toronto, nel Canadian Open in cui poi aveva perso la finale contro Jannik Sinner). Comunque, carne al fuoco ne abbiamo e ora spazio al campo: la diretta Fritz De Minaur comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

FRITZ DE MINAUR DIRETTA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LE ATP FINALS 2025

FRITZ DE MINAUR ATP FINALS 2025: PER LA SEMIFINALE!

La diretta Fritz De Minaur inaugura la giornata di giovedì 13 novembre alla Inalpi Arena di Torino, terzo turno di questo girone per le Atp Finals 2025 e sfida che vale l’accesso in semifinale anche se, bisogna dirlo, la situazione è decisamente diversa tra i due giocatori perché Taylor Fritz ha molte più possibilità.

Lo statunitense, dopo la vittoria in due set contro il nostro Lorenzo Musetti, è stato rimontato e battuto da Carlos Alcaraz; dunque un successo e una sconfitta, con tre set vinti e altrettanti persi. Alex De Minaur invece ha due ko, a quello contro Alcaraz ha fatto seguito il match epico vinto da Musetti martedì sera.

Per l’australiano il conto è di un set vinto a fronte di quattro persi, ma soprattutto pesa tantissimo lo zero alla voce vittoria delle partite: per andare in semifinale dovrà vincere necessariamente questo pomeriggio (si inizia alle ore 14:00) e sperare che Alcaraz batta Musetti 2-0 o comunque con un certo scarto nei game.

Questo in caso di sua vittoria per 2-0, altrimenti le cose cambierebbero ancora: invece nella diretta Fritz De Minaur lo statunitense sarebbe in semifinale con una vittoria e allo stesso modo la sconfitta di Musetti, ma potrebbe avere qualche chance anche con il successo dell’azzurro, quindi altro scenario per lui.

DIRETTA FRITZ DE MINAUR ATP FINALS 2025: PUÒ SUCCEDERE DI TUTTO

Avvicinando la diretta Fritz De Minaur è giusto dire che tra questi due giocatori può succedere di tutto: entrambi hanno tenuto un livello molto alto nei primi due match alle Atp Finals 2025, in particolare il classe ’97 di San Diego ha giocato benissimo contro Musetti e poi ha messo in difficoltà Alcaraz andando parecchio vicino alla vittoria in due set, d’altro canto stiamo parlando di un giocatore che sul cemento si esalta e che l’anno scorso aveva raggiunto la finale del Master di fine anno, anche se in questa stagione forse il suo rendimento non ha raggiunto quei picchi che lo avevano spinto in alto lo scorso autunno.

De Minaur dal canto suo avrebbe potuto strappare il primo set ad Alcaraz, contro Musetti il suo match è stato straordinario ma con la sfortuna di trovarsi davanti un avversario che non ha mollato di un centimetro, e che nel momento più importante ha saputo mettere qualcosa in più anche con l’aiuto del pubblico. Peccato per l’australiano, che meriterebbe di procedere nelle Atp Finals 2025 e che come abbiamo detto arriva quasi sempre nelle vicinanze delle finali che contano se non addirittura a prendersele, ma poi ha una bacheca che ci lascia intendere che gli manchi sempre il centesimo per fare l’euro. Vedremo comunque oggi pomeriggio…