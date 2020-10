DIRETTA FROSINONE ASCOLI/ Video streaming DAZN: meglio i ciociari nei precedenti

Ci sono tanti precedenti di Frosinone Ascoli, avversarie anche in Lega Pro nella stagione 2013-2014 e per il resto sempre nel campionato cadetto. Il dato che viene subito alla luce riguarda il fatto che i ciociari hanno vinto le ultime quattro partite subendo un solo gol, non perdono contro i marchigiani da otto gare e non subiscono un ko interno, che poi è anche l’unico incassato dagli avversari odierni, dal gennaio 2010. Quel giorno l’Ascoli era allenato da Bepi Pillon mentre sulla panchina del Frosinone sedeva Francesco Moriero; i bianconeri avevano letteralmente dominato trovando le doppiette di Mirco Antenucci e Marco Bernacci (straordinaria coppia offensiva) e la rete di Vincenzo Sommese, ai padroni di casa era rimasta l’amara soddisfazione di segnare il gol della bandiera con un rigore di Vincenzo Santoruvo. Da allora per l’Ascoli è stata vita dura, tanto che il bilancio complessivo racconta di 9 vittorie del Frosinone a fronte di 4 successi bianconeri, mentre i pareggi sono 3; l’ultimo episodio allo Stirpe è andato in scena lo scorso settembre per la 2^ giornata di Serie B ed è stato beffardo per i marchigiani che, passati in vantaggio con Michele Troiano, sono stati ripresi da un rigore di Federico Dionisi al 81’ minuto e hanno nel recupero per il gol di Luca Paganini. (agg. di Claudio Franceschini)

Frosinone Ascoli, sabato 17 ottobre 2020 alle ore 19.00, presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone, sarà una sfida valevole per la terza giornata della Serie B. Prima della sosta i ciociari hanno risposto all’ultima chiamata per uscire dalla crisi: importante colpo esterno a Venezia e la panchina di Alessandro Nesta salva dopo essere stata a un passo dal crollo. Dopo la pesante sconfitta contro il Padova in Coppa Italia si era iniziato a parlare di un possibile esonero per il tecnico, è arrivata invece una boccata d’ossigeno: ora i gialloazzurri dovranno chiudere una serie negativa in casa che dura da 8 partite tra campionato, Coppa Italia e amichevoli con 7 sconfitte e 1 pareggio al Benito Stirpe. L’Ascoli però con un solo punto in classifica non può essere in vena di regali, i bianconeri sono reduci a loro volta da un doppio ko in casa, 1-4 in Coppa Italia contro il Perugia e 0-2 nell’ultima sfida di campionato contro il Lecce.

Le probabili formazioni di Frosinone Ascoli, sfida che andrà in scena presso lo stadio Stirpe di Frosinone. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Alessandro Nesta con un 3-5-2: Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Salvi, Rohden, Kastanos, Maiello, Beghetto; Ciano, Novakovic. Gli ospiti guidati in panchina da Valerio Bertotto schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Leali; Laverone, Brosco, Quaranta, Padoin; Eramo, Cavion, Buchel; Chajia, Beretta, Ninkovic.

Le quote che forniscono il pronostico di Frosinone Ascoli sono state emesse anche dalla Snai: i ciociari partono favoriti con un valore di 1,75 volte la puntata sul segno 1, che identifica la loro vittoria. Il segno 2 per il successo esterno dei marchigiani vi farebbe guadagnare 4,75 quello che avrete messo sul piatto, mentre con il segno X per il pareggio la vincita ammonterebbe, con questo bookmaker, a 3,40 volte l’importo che avrete investito.

