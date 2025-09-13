Diretta Frosinone Atalanta Primavera streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita della quarta giornata di campionato.

DIRETTA FROSINONE ATALANTA PRIMAVERA: CHE AVVIO PER LA DEA!

Con la diretta Frosinone Atalanta Primavera, che si gioca alle ore 11:00 di sabato 13 settembre, stiamo per vivere una gran bella partita nel programma della quarta giornata di Primavera 1 2025-2026: due squadre che sono partite decisamente bene in questo nuovo campionato, e adesso vanno a caccia di conferme.

Imbattuta l’Atalanta, che dopo le ultime due stagioni molto complicate aveva bisogno di fornire risposte: sono arrivate con la vittoria sul campo della Roma e il poker rifilato al Torino, all’esordio un pareggio contro il Verona e allora per il momento la giovane Dea sta facendo una bella corsa di alta classifica.

Il Frosinone però ha saputo stupire: l’ultima volta che era stato in questo campionato aveva sofferto tantissimo retrocedendo, adesso è riuscito a vincere le prime due partite regolando Cremonese e Juventus prima di cadere a Parma.

I quattro gol incassati dai ducali sono chiaramente pesanti, ma intanto la squadra ciociara ha messo parecchio fieno in cascina; adesso sarà interessante scoprire se nella diretta Frosinone Atalanta Primavera tornerà a vincere contro un’ottima avversaria, noi possiamo presentare la partita anche con le scelte da parte dei due allenatori leggendo le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: FROSINONE ATALANTA PRIMAVERA, COME VEDERLA?

La diretta Frosinone Atalanta Primavera è garantita da Sportitalia, potrete quindi seguirla in chiaro con la relativa diretta streaming video tramite il sito ufficiale.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE ATALANTA PRIMAVERA

Verso la diretta Frosinone Atalanta Primavera Giancarlo Marini ipotizza un 4-4-2 di stampo classico con una difesa comandata da Obleac e Cesari a protezione del portiere Di Giosia (se Rodolfo non riuscirà a recuperare), Luchetti e Lohmatov restano i due terzini con un centrocampo nel quale Majdenic e Toci rischiano sulla concorrenza di Molignano, più offensivo e che porta qualità. Così anche a destra dove Bonanno è in competizione con Buonpane; a sinistra agisce Befani andato in gol anche a Parma, davanti dovremmo vedere ancora una volta Muhammed Colley e Cichero.

Per Giovanni Bosi il modulo della sua Atalanta è il 3-4-2-1, con Zanchi che protegge i pali e la difesa formata da Gobbo, Maffessoli e Ramaj; davanti a loro ecco due mediani che ancora una volta potrebbero essere Gariani e Mencaraglia (dalla panchina la prima opzione è Gerard Ruiz), Artesani, Galafassi e Bono si giocano le due maglie sulla trequarti con Steffanoni e Leandri schierati sulle corsie laterali, come prima punta ben pochi dubbi sulla presenza di Cakolli che ha stampato una doppietta nell’ultima vittoria contro il Torino.