DIRETTA/ Frosinone Atalanta Primavera (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca!

DIRETTA FROSINONE ATALANTA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Stiamo finalmente per vivere la diretta di Frosinone Atalanta Primavera. I giovani ciociari, dopo aver accarezzato l’idea di giocare direttamente la fase finale del campionato, rischiano di non arrivare nemmeno ai playoff: non vincono da sei partite e hanno perso quattro di queste sfide, centrando appena due punti ed entrando così in crisi dopo un periodo di quattro vittorie consecutive con cui si erano lanciati alla grande nel girone di ritorno. In casa abbiamo 18 punti, con 20 gol realizzati e 19 subiti; sono già 6 i ko interni, a fronte dei 3 esterni e fuori casa il Frosinone viaggia meglio.

Se si parla di rischi, l’Atalanta clamorosamente potrebbe giocare il playout per non retrocedere: la giovane Dea ha perso anche il recupero contro il Milan, poi ha ottenuto una fondamentale vittoria contro il Cagliari ma la situazione resta grave, abbiamo solo 5 punti nelle ultime 5 partite che hanno reso quasi vane le tre vittorie in fila tra marzo e aprile, due di queste fuori casa. Adesso possiamo finalmente metterci comodi e lasciare che a parlare sia il terreno di gioco, perché è arrivato il momento che stavamo aspettando: la diretta di Frosinone Atalanta Primavera può davvero cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

FROSINONE ATALANTA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Atalanta Primavera verrà trasmessa su Sportitalia Solocalcio in diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

IN EQUILIBRIO!

Frosinone Atalanta, in diretta sabato 13 maggio 2023 alle ore 11.00 presso il Centro Sportivo di Ferentino, sarà una sfida valida per la 31^ giornata del campionato Primavera 1. Rischio per due in una fase ormai cruciale della stagione. Il Frosinone perdendo nettamente in casa del Torino nell’ultimo match si è fatto agganciare dalla Juventus al sesto posto e non ha ora più margine per entrare in zona play off.

Dall’altra parte l’Atalanta ha trovato una fondamentale boccata d’ossigeno per la classifica battendo il Cagliari in casa ma restando ancora in zona play out, pur avendo ridotto da 7 a 4 le lunghezze di distanza sui sardi quintultimi e avendo riaperto una corsa per la salvezza diretta che pareva ormai chiusa. All’andata Frosinone vincente per 1-2 sul campo dell’Atalanta, il 21 gennaio 2017 i ciociari hanno vinto con identico punteggio l’ultimo precedente disputato nel campionato Primavera contro i bergamaschi.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE ATALANTA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Frosinone Atalanta Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo di Ferentino. Per il Frosinone, Giorgio Gorgone schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Palmisani, Pahic, Maestrelli, Maura, Ferrieri; Errico, Peres, Cangianiello; Afi, Selvini, Condello. Risponderà l’Atalanta allenata da Giovanni Bosi con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Bertini; Palestra, Regonesi, Guerini, Bernsconi; Ghezzi, Colombo, Mendicino; Vavassori; Vlahovic, De Nipoti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE FROSINONE ATALANTA PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Frosinone Atalanta Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Frosinone con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo dell’Atalanta, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.60.











