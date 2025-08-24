Serie B, Diretta Frosinone Avellino, streaming video tv: i neopromossi campani avranno subito un match interessante sul campo dei ciociari (24 agosto 2025)

DIRETTA FROSINONE AVELLINO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Siamo davvero curiosi di scoprire che cosa ci potrebbe dire la diretta Frosinone Avellino, intanto negli ultimi minuti prima del fischio d’inizio per il campionato di Serie B dei laziali e dei campani, possiamo dare uno sguardo ai numeri della storia recenti fra ciociari ed irpini. Per le ultime dieci sfide ufficiali dobbiamo coprire un arco temporale che va da martedì 17 marzo 2009 fino curiosamente a un altro martedì, cioè il 17 aprile 2018, in seguito invece ci sono stati sette anni di vuoto che si chiuderanno questa sera.

I numeri recenti della diretta Frosinone Avellino ci parlano di un leggero vantaggio dei ciociari grazie a quattro vittorie, mentre i successi per gli irpini sono tre, esattamente come i pareggi. Non solo: l’ultima vittoria dell’Avellino fu il netto 3-0 di sabato 14 febbraio 2015, dopo il quale erano arrivate due vittorie per il Frosinone (curiosamente entrambe in trasferta) e altrettanti pareggi nelle ultime quattro sfide disputate fra le due squadre prima di questa sera… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE DIRETTA FROSINONE AVELLINO, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Frosinone Avellino, adesso vi spiegheremo come fare. Dovrete infatti abbonarvi o a DAZN oppure ad Amazon Prime Video. Di conseguenza, la diretta streaming è possibile vederla sulle rispettive applicazioni.

FROSINONE AVELLINO, LUPI IN TRASFERTA

Una grande sfida del centro-sud Italia ad aprire la stagione di Serie B delle rispettive squadre in questa diretta Frosinone Avellino, in programma domenica 24 agosto 2025 alle ore 21:00 presso lo stadio Benito Stirpe.

I ciociari hanno già fatto il loro debutto positivo in questa stagione, vincendo di misura contro il Monza nella partita valida per i trentaduesimi di Coppa Italia. A decidere la partita e il passaggio del turno è stato Kvernadze.

L’Avellino invece ha perso di misura con l’Audace Cerignola in virtù della rete di Cuppone che ha portato ad una sconfitta inaspettata, ma che non va a minare comunque il grande progetto dei Lupi, ritornati in Serie B grazie alla promozione diretta dal Girone C.

LE PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE AVELLINO

Il Frosinone si appresta a giocare con il modulo 4-2-3-1: Sherri in porta, difeso da Oyono, Calvani, Monterisi e Marchizza. A centrocampo troviamo Calo e Koutsoupias con Ghedjemis, Barcella e Masciangelo con Raimondo unica punta.

L’Avellino invece risponderà con l’assetto tattico 4-3-1-2. Tra i pali Iannarilli, protetto da Cancellotti, Manzi, Enrici e Milani. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Sounas, Kumi e Palumbo. Russo agirà alle spalle di Lescano e Crespi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE FROSINONE AVELLINO

La vittoria del Frosinone è data a 2.35 contro i 3.10 dell’Avellino e del pareggio. Andiamo ora a vedere il discorso relativo alle reti: Gol a 2.03 e No Gol a 1.70.