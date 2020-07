Diretta Frosinone Benevento/ Streaming video DAZN: conta solo per Nesta (Serie B)

Frosinone Benevento, in diretta dallo stadio Benito Stirpe, si gioca alle ore 21:00 di venerdì 24 luglio e rientra nel programma della 36^ giornata del campionato di Serie B 2019-2020: una partita che fino a poco tempo fa avrebbe potuto rappresentare il duello tra due candidate alla promozione diretta, se non che il Benevento è riuscito presto a strappare prendendosi la Serie A con sette turni di anticipo, andando a dominare il campionato non solo con la qualità del suo attacco ma anche con una straordinaria difesa. Per contro il Frosinone, che aveva vinto sei partite consecutive, si è inaspettatamente bloccato e non è più riuscito a ottenere successi, se non uno: nell’ultimo turno la formazione guidata da Alessandro Nesta ha pareggiato contro il Pescara, dando l’addio alla possibilità di prendersi la promozione immediata e dovendo accettare di passare dai playoff, con l’obiettivo di evitare il primo turno e andare subito in semifinale. Vedremo dunque come andranno le cose nella diretta di Frosinone Benevento; aspettando che arrivi il calcio d’inizio allo Stirpe, vediamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è disponibile sui canali tradizionali la diretta tv di Frosinone Benevento: a parte l’anticipo, l’intero programma del campionato di Serie B è esclusiva della piattaforma DAZN, dunque solo i suoi abbonati potranno assistere a questa partita del torneo cadetto e potranno farlo con il servizio di diretta streaming video – utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone – oppure avendo a disposizione una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE BENEVENTO

Nesta punta sempre sul 3-5-2 per Frosinone Benevento: in porta c’è Bardi, la difesa dovrebbe rimanere la stessa con Ariaudo stretto tra Krajnc e Nicolò Brighenti mentre dovrebbe cambiare il centrocampo, perché Gori è pronto a riprendersi una maglia insieme a Maiello e dunque a farne le spese possono essere contemporaneamente Tribuzzi e Haas, con la conferma invece di Rohdén. A destra possibile che Nesta voglia puntare sulla spinta di Paganini in luogo di Zampano, a sinistra ci sarà Andrea Beghetto e nel tandem offensivo punta a tornare titolare Novakovich, dunque Citro, Dionisi e Ciano si giocherebbero l’altra maglia. Per Pippo Inzaghi sarà 4-2-3-1, da valutare un eventuale turnover: Pastina al centro della difesa con Caldirola o Federico Barba – in porta ci sarà Montipò – Gentile o Gyamfi terzino destro, Rillo a sinistra con un centrocampo nel quale Del Pinto e Andrés Tello potrebbero tornare a giocare dal primo minuto, accompagnando l’azione di due esterni alti che potrebbero essere Roberto Insigne e Kragl, con Improta terzo incomodo. Sau può giocare alternativamente come prima punta o trequartista; nel secondo caso supporterà Moncini o Di Serio.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico per Frosinone Benevento, dicendoci che la squadra favorita è quella di casa: il segno 1 per la vittoria dei ciociari vi consentirebbe di mettere in tasca 1,65 volte la puntata, mentre il valore del segno 2 per il successo sannita corrisponde a 4,75 volte quanto messo sul piatto. L’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X, porta in dote una vincita che ammonterebbe a 3,75 la giocata con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA