Diretta Frosinone Benevento/ Streaming video tv: sfida per i playoff (Serie B)

Oggi, sabato 19 marzo, appuntamento con la sfida in diretta tra Frosinone e Benevento, valida per la 31esima giornata di Serie B. Si tratta di uno dei match storici e più sentiti del campionato cadetto, tra due formazioni che si trovano spesso a combattere per gli stessi obiettivi. Anche quest’anno, infatti, le due squadre si giocano un posto nei playoff.

Diretta/ Crotone Frosinone (risultato finale 2-0) streaming video: la chiude Golemic

Al momento è leggermente avanti la formazione campana, che ha in classifica 51 punti in 30 gare. 48, invece, per i ciociari, che dunque in caso di vittoria potrebbero agganciare gli avversari. Questa 31esima sfida di Serie B sarà dunque importantissima in ottica classifica: chi vincerà la gara delle 16:15, sul campo dello Stirpe?

Diretta/ Brescia Benevento (risultato finale 2-2): Forte salva i sanniti dal KO!

DIRETTA FROSINONE BENEVENTO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

Dove si potrà seguire la sfida in diretta tra Frosinone e Benevento? Il match sarà visibile su vari canali. La sfida delle 16.15 di oggi, 19 marzo, sarà visibile su Sky Sport. Allo stesso modo la gara si potrà guardare su Dazn, con la telecronaca che sarà affidata ad Alberto Santi. Inoltre, come le restanti sfide di Serie B, anche questo confronto si potrà seguire su Helbiz Live, piattaforma che detiene interamente (ma non in esclusiva) i diritti del campionato cadetto. Per quanto riguarda la diretta streaming, la gara si potrà guardare su Sky Go, Now TV, Dazn e Helbiz Live.

Diretta/ Benevento Crotone (risultato finale 3-1): la chiude Forte su rigore!

LE PROBABILI FORMAZIONI DI FROSINONE BENEVENTO

La diretta tra Frosinone e Benevento in diretta dirà molto sulla corsa ai playoff. Proprio per questo motivo, entrambi i tecnici punteranno sul migliore 11 possibile, nonostante qualche assenza. Tra i canarini si segnalano infatti i forfait di Szyminski e Garritano. Grosso dovrebbe puntare su un 4-3-3. La formazione di Fabio Caserta dovrà invece fare a meno di Tello e Lapadula, mentre Glik è in dubbio. I sanniti dovrebbero rispondere con lo stesso modulo.

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Letizia, Barba, Vogliacco, Foulon; Acampora, Calò, Ionita; Farias, Forte, Sau. All. Caserta.

FROSINONE (4-3-3): Minelli; Brighenti, Gatti, Barisic, Zampano; Rohden, Boloca, Lulic; Canotto, Ciano, Zerbin. All. Grosso

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Chi vincerà la diretta tra Frosinone e Benevento? Sarà un match piuttosto equilibrato tra due formazioni che si trovano a soli 3 punti di distanza. A chi andrà la vittoria? Secondo le quote delle scommesse, i favoriti sono i padroni di casa, che potranno appunto contare sul proprio pubblico. La Snai, infatti, quota l’1 del Frosinone a 2,25. Il 2 del Benevento è dato a 3,20. L’X, ovvero il pareggio, è dato a 3.20. Secondo i bookmakers, dunque, stesse probabilità di pareggio e di vittoria dei campani.