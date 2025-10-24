Tutte le informazioni della diretta Frosinone Bologna, la situazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, possibile esito finale

Diretta Frosinone Bologna Primavera, rossoblù in cerca di punti

L’anticipo della nona giornata del Campionato Primavera vedrà la diretta Frosinone Bologna che metterà di fronte due squadre in crisi di risultati ma che si trovano ad occupare due posizioni differenti in classifica e ad affrontare situazione molto diverse, i gialloblù infatti sono in una serie di cinque partite senza vittoria e con 9 punti sono al quindicesimo posto a ridosso della zona valida per i playout in cui potrebbero rimanere incastrati in caso di sconfitta e vittoria delle squadre che inseguono, si presentano alla partita però con un pareggio 2-2 in casa del Torino nell’ultima giornata.

Video Steaua Bucarest Bologna (1-2)/ Gol e highlights: Odgaard-Dallinga in rete, prima vittoria!

I rossoblù invece hanno perso tutte le ultime tre partite, l’ultima delle quali con un secco 0-2 casalingo contro la Fiorentina, e si trovano ora a cercare disperatamente la vittoria per cercare di risollevarsi e soprattutto riuscire a tornare in corsa per uno degli ultimi posti nella zona pl ayoff, obiettivo importante dopo la brutta stagione dell’anno passato.

DIRETTA/ Steaua Bucarest Bologna (risultato finale 1-2): palo Orsolini, +3 Italiano! (oggi 23 ottobre 2025)

Diretta Frosinone Bologna Primavera streaming video, dove seguire la partita

La diretta Frosinone Bologna del Campionato Primavera potrà essere come sempre seguita in contemporanea da tutti i tifosi e gli interessati visto che sarà mandata in onda in chiaro da Sportitalia che detiene tutti i diritti sulla competizione, la gara inizierà alle 14.30 e da quell’ora sarà possibile sintonizzarsi sul canale 60 del digitale terrestre o collegarsi in streaming sul sito sportitalia.it e sull’applicazione.

Formazioni Frosinone Bologna Primavera, probabili ventidue in campo

L’approccio dei due tecnici per la diretta Frosinone Bologna del Campionato Primavera dovrebbe essere leggermente differente con Giancarlo Marini che cercherà di mantenere il più possibile i protagonisti dell’ultima partita, nel suo 4-3-3 quindi dovrebbero esserci Minicangeli come portiere, Luchetti, Obleac, Pelosi e Ndoye come difensori, Toci, Majdenic e Ceesay come centrocampisti e come attaccanti Schietroma, Mboumbou e Befani. Stefano Morrone invece dovrebbe provare ad attuare qualche modifica alla squadra titolare che vedrà un 4-4-2 con Happonen, Nesi, Markovic, Tomasevic e Papazov, Lai, Sadiku, Toroc e Tonin, Bousnina e Castillo.

Probabili formazioni Steaua Bucarest Bologna/ Quote: Dallinga titolare (Europa League, oggi 23 ottobre 2025)

Frosinone Bologna Primavera, possibile esito finale

Entrambe le formazioni protagoniste della diretta Frosinone Bologna del Campionato Primavera vivono un momento difficile della stagione e per questo è facile aspettarsi che la sfida che metteranno in campo non sarà ricca di emozioni o occasioni da gol, con due squadre che cercheranno di portare a casa un punto importante in classifica. Inoltre entrambe le squadre stanno faticando in fase realizzativa e questo sicuramente non favorirà un risultato con un numero di gol elevato anche se questi dovrebbero comunque esserci per la difficoltà nel mantenere la porta inviolata.