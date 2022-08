DIRETTA/ Frosinone Brescia video streaming tv: parecchi incroci in epoca recente

DIRETTA FROSINONE BRESCIA: I TESTA A TESTA

Frosinone Brescia è uno dei big match della prossima giornata di Serie B, valevole per la seconda di campionato. Due squadre dall’enorme potenziale che si sono affrontate diverse volte negli ultimi anni. Al Benito Stirpe di Frosinone, le due squadre hanno giocato 8 volte, 5 delle quali a vincere è stata proprio la formazione di casa. Solamente un pareggio tra i due club nel territorio laziale con 2 vittorie per le rondinelle con la vittoria dello scorso anno per 0-1 con il gol di Ndoj, protagonista assoluto quest’anno, e lo spumeggiante 0-3 dell’annata 08/09 gol i gol di Caracciolo (doppietta per l’airone) e Stefano Okaka.

Al Rigamonti, invece, la storia è ben diversa con 8 incontri. 5 vittorie per il club lombardo con un pareggio (2-2) e due vittorie per il Frosinone. Ultimo match tra le due squadre, Modena Brescia, lo scorso anno con il risultato di 2-2 al Mario Rigamonti, nonché seconda volta dopo il pari, con lo stesso risultato, durante la stagione 2007/08.

FROSINONE BRESCIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Frosinone Brescia sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Now Tv, Dazn, Helbiz Live e Sky Go. Frosinone Brescia, come per tutte le altre sfide della Serie B, godrà della possibilità di essere vista in più modi possibili affinché ogni singolo tifoso, ed amante della Serie B, nella fattispecie di Frosinone e Brescia possano vedere la partita della propria squadra del cuore.

FROSINONE BRESCIA: IN EQUILIBRIO!

Frosinone Brescia, in diretta domenica 14 agosto 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone, sarà una sfida valida per la 2^ giornata del campionato di Serie B. Già aria di alta classifica per due formazioni che hanno iniziato col piede giusto la stagione. Bella vittoria per il Frosinone che con un gol di Rohden ha espugnato il campo del Modena, confermando come anche quest’anno i ciociari vorranno essere la mina vagante del campionato.

Pur rischiando un po’ il Brescia ha invece regolato con un secco 2-0 il Sudtirol, con le Rondinelle che in questa stagione hanno richiamato Pep Clotet in panchina cercando di riaffacciarsi nella lotta per la Serie A, terminata nella scorsa stagione per i biancazzurri nella semifinale play off contro il Monza. Il 20 settembre 2021 2-2 nell’ultimo precedente a Frosinone tra le due squadre, il 13 marzo 2021 ultima vittoria lombarda allo stadio Stirpe col punteggio di 0-1, al 9 dicembre 2017 risale l’ultimo successo gialloazzurro contro le Rondinelle in casa, 2-0 il punteggio finale.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE BRESCIA

Le probabili formazioni della diretta Frosinone Brescia, match che andrà in scena allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Per il Frosinone, Fabio Grosso schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Turati; Oyono, Lucioni, Szyminski, Cotali; Boloca, Koné; Garritano, Rohden, Caso; Moro. Risponderà il Brescia allenato da Pep Clotet con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Lezzerini; Karacic, Cistana, Adorni, Huard; Bisoli, Van de Looi, Ndoj; Moreo; Ayé, Bianchi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Frosinone Brescia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Frosinone con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Brescia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.80.

