DIRETTA FROSINONE BRESCIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Guardando le statistiche della diretta di Frosinone Brescia, non abbiamo proprio numeri da prime della classe, non a caso questa rubrica serve proprio per capire dove le due squadre stanno facendo fatica in questa stagione. Magari riusciremo anche a capire chi tra le due potrebbe guadagnare i tre punti questa sera. I ciociari arrivano a questo match come peggior difesa della Serie B, abbiamo infatti quasi due gol subiti ogni giornata e in attacco solo uno 0,6 che non fa ben sperare. Il Brescia nonostante abbia una media di solo mezzo gol superiore alla squadra di casa, riesce comunque a portare il doppio delle vittorie ai propri tifosi.

Da dove arrivano questi punti? La maggior parte dei gol arriva nei minuti finali della partita, ovvero il 24% il che rende facile il risultato di 1-0 uscito nel 33% dei casi questa stagione. Il Brescia dunque sembra avere una vittoria facile oggi, ma andrà davvero cosi? Cerchiamo di capirlo nel prossimo aggiornamento della diretta di Frosinone Brescia, il fischio di inizio è vicino e con esso il nostro commento live! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Frosinone Brescia, dove vedere la partita

La diretta Frosinone Brescia delle ore 15.00 potrete seguirla da casa, in tv, con i piani Standard, Plus o Goal Pass o sui collegarsi alla piattaforma di streaming di Dazn.

Distanza solo di un punto

La diretta Frosinone Brescia sarà valida per la 30° giornata di Serie B e vedrà la sfida tra due squadre che stanno deludendo le aspettative di inizio anno, che stanno vivendo grosse difficoltà ma che lottano per lo stesso obiettivo, i padroni di casa arrivano dalla retrocessione dalla Serie A dello scorso anno e ci si aspettava potessero lottare per tornare nella massima serie sin da subito, invece sono in zona retrocessione al diciottesimo posto con 30 punti.

Gli ospiti invece lo scorso anno erano riusciti a qualificarsi riprendendosi dopo la brutta stagione 2022/23 nella quale erano stati costretti a partecipare ai playout, ora sono fuori dalla zona retrocessione o quella playout ma solo di pochi punti, sono infatti quindicesimi con 31 punti, nell’ultima partita sono però riusciti a strappare un pareggio 1-1 al Cesena, mentre il Frosinone ha vinto 0-1 in casa della Carrarese.

Frosinone Brescia, probabili scelte dei tecnici

Per la diretta Frosinone Brescia dello Stadio Benito Stirpe i padroni di casa dovrebbero scendere in campo con il 4-3-3 di mister Paolo Bianco con Cerofolini in porta, Oyono e Di Chiara gli esterni bassi con Bettella e Monterisi difensori centrali a completare il reparto, Cichella, Darboe e Koutsoupias in mezzo al campo e tridente formato da Partipilo e Begic sulle fasce e Tsadjout riferimento centrale.

Gli ospiti invece saranno schierati secondo il 3-5-2 del tecnico Rolando Maran con Lezzerini tra i pali, Jallow, Adorni e Calvani i tre difensori centrali, Dickmann e Nuamah gli esterni con Bertagnoli, Verreth e Bisoli a completare il centrocampo, davanti coppia d’attacco formata da Moncini e Borrelli.

Frosinone Brescia, quote e possibile risultato finale

La diretta Frosinone Brescia sarà una sfida difficile da pronosticare con due squadre in grossa difficoltà che hanno un disperato bisogno di punti per provare a puntare alla salvezza alla fine del campionato, la squadra di casa parte leggermente più favorita per via di un’ottima serie di 5 partite senza sconfitta di cui le ultime due sono vittorie.

Secondo i bookmakers come Sisal la vittoria del Frosinone è il risultato più probabile a cui quindi è affidata la quota più bassa pari a 2.25, la vittoria del Brescia invece è la quota più alta con un valore di 3.90 mentre il pareggio è quotato 2.60.