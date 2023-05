Diretta/ Frosinone Cagliari Primavera (risultato 1-1) video streaming tv: botta e risposta!

DIRETTA FROSINONE CAGLIARI PRIMAVERA (RISULTATO 1-1): BOTTA E RISPOSTA!

Parte bene il Cagliari che trova il vantaggio dopo appena 2′, ma il Frosinone, nonostante i rossoblu stiano giocando per la salvezza diretta, rispondono trovando il pareggio al 29′ e rimettendo in bilico la situazione. Queste le formazioni schierate dal 1′ dai due allenatori. Frosinone (4-3-3): Di Chiara; Ferrieri, Maura, Maestrelli, Rosati; Cangianiello, Pera, Peres; Selvini, Jirillo, Condello. A disposizione: Palmisani, Stellato, Milazzo, Stefanelli, Zettera, Gomez, Quadraccia, Pozzi, Macej, Gozzo, Mezsargs, Stazi, De Min, Voncina. Allenatore: Giorgio Gorgone. Cagliari (4-3-1-2): Iliev; Zallu, Palomba, Veroli, Idrissi; Sulev, Cavuoti, Carboni; Del Pupo; Vinciguerra, Achour. A disposizione: Lolic, Conti, Pintus, Pulina, Masala, Deriu, Caddeo, Vitale, Arba, Mameli. Allenatore: Matteo Battilana. (agg. di Fabio Belli)

FROSINONE CAGLIARI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Cagliari Primavera verrà trasmessa su Sportitalia: canale 60 del digitale terrestre che trasmetterà gli aggiornamenti da tutti i campi con la Diretta Gol dell’ultima giornata. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

SI GIOCA

Sta per cominciare la diretta di Frosinone Cagliari Primavera, le statistiche stagionali delle due formazioni del Campionato Primavera 1 cosa ci potrebbero dire su questo incontro? Il Frosinone Primavera non vince dal 18 marzo (due pareggi e sette sconfitte) e ha un po’ rovinato un cammino in precedenza da splendida rivelazione. I ciociari infatti hanno 47 punti in classifica, i numeri dopo le prime trentatré giornate ci parlano di tredici vittorie, otto pareggi e dodici sconfitte, con 45 gol segnati e altrettanti subiti, quindi una differenza reti che naturalmente è adesso poi a zero per il Frosinone.

Il Cagliari Primavera non vince invece da quattro partite e anche in classifica la situazione non è molto brillante per i giovani rossoblù, dal momento che ci parla di 41 punti totali, frutto di dieci vittorie, undici pareggi e dodici sconfitte fino a questo momento, tanto che la differenza reti del Cagliari risulta essere negativa (-6), a causa di 50 gol segnati a fronte dei 56 invece subiti. Fin qui i numeri, ma adesso siamo davvero curiosi di scoprire cosa succederà in Frosinone Cagliari Primavera: parola al campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FROSINONE CAGLIARI PRIMAVERA:IN EQUILIBRIO

Frosinone Cagliari, in diretta sabato 13 maggio 2023 alle ore 13.00 presso il Centro Sportivo di Ferentino, sarà una sfida valida per la 34^ giornata del campionato Primavera 1. Sardi a rischio dopo l’ultimo pareggio casalingo contro il Verona, un rocambolesco 3-3 che ha lasciato i rossoblu a +2 sull’Atalanta quartultima. Per evitare i play out dunque il Cagliari dovrà fare risultato, soprattutto in caso di successo atalantino all’ultima giornata, per evitare un clamoroso sorpasso.

Non ha più nulla invece da chiedere il Frosinone, caduto anche sul campo del Sassuolo subendo la quarta sconfitta consecutiva e uscendo definitivamente dalla corsa play off, obiettivo che sembrava alla portata dei ciociari dopo un grande girone d’andata. All’andata in Sardegna il confronto tra le due squadre si era risolto con un pareggio per 1-1, il 9 settembre 2017 nell’ultimo precedente a Frosinone vittoria del Cagliari col punteggio di 0-2.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE CAGLIARI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Frosinone Cagliari Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo di Ferentino. Per il Frosinone, Giorgio Gorgone schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Palmisani, Pahic, Maestrelli, Maura, Ferrieri; Errico, Peres, Cangianiello; Afi, Selvini, Condello. Risponderà il Cagliari allenato da Matteo Battilana con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Ciocci, Idrissi, Veroli, Palomba, Zallu; Cavuoti, Carboni, Caddeo; Vinciguerra, Griger, Sulev.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE FROSINONE CAGLIARI

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Frosinone Cagliari Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Frosinone con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Cagliari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.30.











