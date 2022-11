Diretta/ Frosinone Cagliari streaming video tv: esame per la capolista (Serie B)

DIRETTA FROSINONE CAGLIARI: GRANDE PARTITA!

Frosinone Cagliari, in diretta domenica 27 novembre 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone, sarà una sfida valida per la 14^ giornata del campionato di Serie B. Esame per la capolista contro un Cagliari che non ha ancora messo i suoi sogni nel cassetto. Il Frosinone prima della sosta ha fatto il vuoto, dimenticando le incertezze in trasferta di inizio stagione e mettendo in fila 6 vittorie consecutive, portandosi a +5 sulla Reggina seconda e a +7 rispetto al Genoa terzo.

Diretta/ Audace Cerignola Viterbese (risultato 0-0) streaming tv video: in campo, via

Dall’altra parte il Cagliari è arrivato all’interruzione del campionato dopo 3 pareggi consecutivi. Sardi fermati in casa dal Pisa nell’ultimo match disputato e al momento decimi in classifica, a 3 punti di distanza dalla zona play off e lontani dalle ambizioni di inizio stagione. Frosinone e Cagliari si ritrovano in un match di campionato in casa dei ciociari dall’ultimo precedente disputato il 2 dicembre 2018, 1-1 il risultato quando entrambe le formazioni militavano nel campionato di Serie A.

LA APPLE COMPRA IL MAN UNITED?/ Pronta offerta da 5,8 miliardi di dollari

FROSINONE CAGLIARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Frosinone Cagliari sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Frosinone Cagliari in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Diretta/ Uruguay Corea del Sud (risultato finale 0-0): pareggio giusto ma brutto!

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE CAGLIARI

Le probabili formazioni della diretta Frosinone Cagliari, match che andrà in scena allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Per il Frosinone, Fabio Grosso schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Turati; Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Frabotta; Garritano, Boloca, Mazzitelli; Rohden; Moro, Mulattieri. Risponderà il Cagliari allenato da Fabio Liverani con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Radunovic, Di Pardo, Altare, Caprodossi, Carbone, Rog, Viola, Nandez, Fulco, Lapadula, Luvumbo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Frosinone Cagliari, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Frosinone con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Cagliari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.80.

© RIPRODUZIONE RISERVATA