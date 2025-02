DIRETTA FROSINONE CATANZARO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Cosa ci dicono i numeri riguardo alla diretta di Frosinone Catanzaro? Iniziamo con il dire che questa è una di quelle sfide che potrebbe davero regalare spettacolo e iniziamo subito a dirvi i motivi in questa rubrica dedicata alle statistiche. Iniziamo con il dire che il Frosinone nelle ultime due partite ha subito in media 1,6 gol, il che ci fa intuire che anche oggi potrebbe avere molti problemi regalando quindi spettacolo ai tifosi neutrali. Molti di questi gol, per l’esattezza il 21%, arrivano nei minuti che vanno dal 15esimo al 30esimo minuto.

Ma in quella fascia oraria il Catanzaro si ferma solo al 15% di reti totali effettuate, riusciranno a sfruttarlo almeno oggi? I calabresi sono una squadra molto difensiva ma nelle ultime cinque partite hanno segnato ben 3 gol con un’azione avvolgente da almeno 10 passaggi prima di concludere in porta. Spostiamoci adesso nel prossimo aggiornamento di questa diretta di Frosinone Catanzaro e vediamo insieme che tipo di partita sarà nel prossimo aggiornamento di questa partita. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA FROSINONE CATANZARO, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Frosinone Catanzaro andrà in onda sabato 8 febbraio alle ore 15 e sarà trasmessa in diretta su DAZN. C’è anche la possibilità di assistere al match in streaming video sull’app computer o telefonini.

AQUILE IN FORMISSIMA

Oggi pomeriggio si affronteranno allo “Stirpe” di Frosinone due squadre con ambizioni e stati d’animo opposti, la diretta Frosinone Catanzaro andrà infatti in onda alle ore 15. Il Frosinone sta attraversando un periodo difficile, con cinque partite senza vittorie e soli due punti raccolti nelle ultime cinque gare i ciociari sono la seconda peggior squadra della B per stato di forma attuale. Nell’ultimo turno è arrivata una sconfitta per 2-1 sul campo del Bari, che ha aggravato la crisi dei ciociari. La squadra di Greco è penultima in classifica e deve assolutamente invertire la rotta per allontanarsi dalla zona retrocessione diretta e agganciare perlomeno i playout.

Dall’altra parte, il Catanzaro vive un momento molto positivo grazie al lavoro di Caserta, che ha riportato la squadra in alto con sei risultati utili consecutivi. L’ultima vittoria per 4-2 contro il Cesena, ottenuta con un gioco spumeggiante e senza particolari rischi, ha confermato l’ottima forma dei calabresi, ora quinti in classifica con 35 punti e ad un passo dalla Cremonese quarta. La sfida si preannuncia cruciale per entrambe le squadre: il Frosinone deve risollevarsi, mentre il Catanzaro vuole consolidare la propria posizione playoff.

FORMAZIONI FROSINONE CATANZARO. COSA FARANNO GLI ALLENATORI?

Ecco le probabili formazioni per la diretta Frosinone Catanzaro. Il Frosinone dovrebbe riproporre il modulo 3-5-2, affidandosi a Cerofolini in porta e una difesa composta da Bettella, Monterisi e Bracaglia. A centrocampo, i due Oyono presidieranno le fasce, mentre Begic, Darboe e Koutsoupias saranno in mezzo al campo. In attacco, spazio alla coppia Ambrosino-Tsadjout.

Il Catanzaro, guidato da Caserta, risponderà con il 3-5-2: Pigliacelli in porta, linea difensiva con Scognamillo, Antonini e Bonini, mentre a centrocampo agiranno Situm, Pompetti, Petriccione, Pontisso e D’Alessandro. In avanti il capitano Pietro Iemmello e Biasci.

SCOMMESSA FROSINONE CATANZARO, LE QUOTE

Per la diretta Frosinone Catanzaro le quote vedono favorititi i padroni di casa nonostante la pessima situazione di forma e di classifica. La vittoria dei giallazzurri è data infatti a 2.40 circa. Al contrario la vittoria delle aquile è valutata secondo i maggiori siti di scommesse a 3.00, mentre il pareggio a 3.20.