Analisi della diretta Frosinone Cesena, presentazione delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, pronostico finale

DIRETTA FROSINONE CESENA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Adesso vedremo insieme in questo aggiornamento la diretta di Frosinone Cesena Primavera, una delle partite più interessanti dal punto di vista statistico di questa giornata di calcio giovanile. Il Frosinone Primavera ha numeri che raccontano di una squadra più verticale: possesso medio al 48%, precisione passaggi al 75%, xG medio di 1.05 e 10 conclusioni a partita. In difesa soffrono parecchio, con 12 tiri concessi in media, ma compensano con corsa (oltre 111 km percorsi a gara) e intensità.

DIRETTA/ Cesena Reggiana (risultato finale 1-2), tre punti pesanti per gli ospiti (Serie B, 4 ottobre 2025)

Il Cesena Primavera, invece, ha dati più convincenti: possesso al 53%, precisione all’80%, xG medio di 1.30 con 12-13 tiri di media (5 nello specchio). Difensivamente sono più ordinati (9 tiri concessi) e disciplinati (2.1 gialli di media). Sfida che vede il Frosinone più grintoso e il Cesena più organizzato tatticamente. Adesso via al commento live della diretta di Frosinone Cesena Primavera, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Venezia Frosinone (risultato finale 3-0): tris dei lagunari! (Serie B, 4 ottobre 2025)

Diretta Frosinone Cesena streaming video, dove vedere la partita

La diretta Frosinone Cesena sarà facile da seguire per tutti gli interessati visto che sarà trasmessa in chiaro dall’emittente Sportitalia che al suo canale, il numero 60 del digitale terrestre, manda in onda tutte le partite della competizione giovanile, insieme anche ai servizi di streaming che offre sul sito sportitalia.it e sull’applicazione Sportitalia.

Frosinone Cesena, gialloblù vogliono punti salvezza

Dopo gli impegni della scorsa settimana, la diretta Frosinone Cesena del Campionato Primavera scenderà in campo alle 15.00 in chiusura della settima giornata e vedrà sfidarsi due squadre che stanno lottando per obiettivi diversi ma che hanno grande necessità di ottenere i 3 punti per la loro classifica, i bianconeri ad esempio con una vittoria andrebbero a raggiungere le due capoliste portando avanti così il percorso verso le final four scudetto di fine anno che questa stagione sembrano raggiungibili, il trionfo casalingo 3-0 contro il Napoli ha portato ancora più fiducia nella squadra che ora inizia a sognare in grande.

Diretta/ Frosinone Cesena (risultato finale 3-1): Raimondo trascina i ciociari (30 settembre 2025)

Per i gialloblù invece l’ultima giornata ha portato una sconfitta 1-0 in casa della Roma, una tra le squadre sulla carta più forti, ma il risultato non ha compromesso eccessivamente la loro corsa verso la salvezza che ora li vede abbastanza sereni a metà classifica con diversi punti di margine dagli ultimi posti e dalle inseguitrici che però in alcuni casi sono squadre forti in crisi di risultati.

Frosinone Cesena, probabili formazioni

Le prestazioni della scorsa giornata faranno sì che per la diretta Frosinone Cesena i due tecnici scelgano due soluzioni differenti, i gialloblù infatti attueranno alcune sostituzioni che nelle idee di Giancarlo Marini potrebbero portare un esito differente, rimarrà il 4-4-2 in cui però ci saranno Minicangeli tra i pali, Lucchetti e Ndoye come terzini con Pelosi e Obleac a completare il reparto, Befani e Majdenic esterni con Ceesay e Toci in mezzo al campo e davanti la coppia Colley Cichero.

Nicola Campedelli invece per i suoi bianconeri manterrà lo schieramento che gli ha permesso di ottenere il massimo dei punti che prevede quindi un 4-3-1-2 con Fontana in porta, Ridolfi, Ribello, Kebbeh e Abbondanza in difesa, Mattioli, Bertaccini e Domeniconi a centrocampo, Tosku sulla trequarti, e in attacco Galvagno e Rossetti.

Frosinone Cesena, pronostico finale

Prima di affrontare la diretta Frosinone Cesena è utile provare a dare una lettura anticipata di quello che potrebbe essere il risultato finale e soprattutto l’andamento e lo sviluppo della gara, i bianconeri sono senza dubbio i favoriti nonostante la sfida in trasferta, la squadra si è dimostrata più pronta e l’entusiasmo con cui sta giocando è un’arma a suo favore.

Le difficoltà più grosse dei gialloblù poi sono la costanza nei risultati e la fase realizzativa tanto che in poche occasioni sono riuscite a segnare più di un gol anche se possono contare su una difesa quasi sempre ben organizzata.