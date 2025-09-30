Tutte le informazioni sulla diretta Frosinone Cesena, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato

Diretta Frosinone Cesena (risultato 0-0): si comincia!

Pronti a vivere un’emozionante diretta di Frosinone Cesena, ma prima di immergerci nella sfida diamo un’occhiata a quelle che sono le statistiche tra queste due squadre, in maniera tale da avere un quadro completo sul rettangolo verde che tra poco si animerà di giocate sensazionali. I ciociari hanno un xG medio di 1.25, con sei tiri nello specchio e una percentuale realizzativa del 14%. Il Cesena risponde con 1.20 xG, cinque conclusioni nello specchio e un’efficacia simile, al 13%.

Diretta/ Stella Rossa Milano (risultato 18-22) video streaming tv: Shields show! (oggi 30 settembre 2025)

Sul piano fisico gli emiliani corrono leggermente di più (112 km contro i 109 del Frosinone), ma i giallazzurri si fanno valere sui piazzati: oltre cinque corner a partita, contro i tre dei romagnoli. Le statistiche parlano di due squadre molto vicine, con il Frosinone più incisivo sui calci da fermo e il Cesena più intenso nella corsa. Detto questo passiamo pure al prossimo aggiornamento della diretta di Frosinone Cesena, il fischio iniziale sta per cominciare, via! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Marsiglia Ajax/ Streaming video tv: profumo di storia (Champions League, oggi 30 settembre 2025)

Diretta Frosinone Cesena, come seguire la partita in streaming video

La diretta Frosinone Cesena si giocherà allo Stadio Benito Stirpe ma per chi non sarà presente alla struttura potrà essere seguita comodamente da casa propria ma solo se in possesso di un abbonamento a Dazn per uno dei piani Start, Standard, Plus e Goal Pass o a LAB Channel, il nuovo canale della Serie B che si appoggia alle piattaforme di Amazon Prime Video e OneFootball.

Frosinone Cesena, secondo big match consecutivo per i bianconeri

Il big match della sesta giornata di Serie B sarà la diretta Frosinone Cesena delle 21.00 dove si sfideranno due delle squadre più in forma della competizione e che occupano i primi posti in classifica, i gialloblù infatti stanno continuando ad inanellare ottimi risultati, ultimo un trionfo 1-5 in casa del Mantova, che gli stanno permettendo di lottare per l’ennesima promozione, in questo momento tramite i playoff ma che potrebbe anche essere diretta vista la distanza di un solo punto dal primo posto.

Diretta Inter Slavia Praga/ Streaming video tv: per fare il bis (Champions League, oggi 30 settembre 2025)

Per i bianconeri i punti sono gli stessi ma per una differenza reti più bassa occupano la posizione inferiore, il quarto posto, a differenza degli avversari l’ultima uscita ha portato un solo punto ma questo è arrivato con un pareggio 1-1 contro il Palermo, una delle squadre più forti della competizione e che punta con forza alla promozione diretta in Serie A.

Formazioni Frosinone Cesena, probabili scelte dei tecnici

Le formazioni in campo nella diretta Frosinone Cesena rispecchieranno quelle viste nell’ultimo weekend e che in entrambi i casi hanno portato ottimi risultati, i gialloblù di Massimiliano Alvini sceglieranno un 4-2-3-1 con Palmisani come portiere, Oyono, Calvani, Monterisi e Bracaglia come difensori, Calò e Koutsoupias mediani, Masciangelo, Grosso e Ghedjemis come trequartisti e Zilli unico attaccante. Per Michele Mignani invece il modulo di riferimento è il 3-4-2-1 nel quale saranno schierati Klinsmann tra i pali, Ciofi, Zaro e Mangraviti come linea di difesa, Ciervo e Adamo gli esterni a tutta fascia con Francesconi e Castagnetti in mezzo al campo, Shpendi unica punta supportato da Blesa e Berti.

Frosinone Cesena, quote e possibile risultato finale

La diretta Frosinone Cesena è una sfida completamente equilibrata e questo non può che riflettersi nelle quote che bet365 ha assegnato ai tre possibili risultati alla fine dei 90 minuti, la vittoria dei gialloblù è considerata leggermente più probabile per via del supporto del pubblico e per questo è data a 2.65. Di poco maggiore, 2.75, è invece la vittoria dei bianconeri, sfavoriti solo dall’essere in trasferta ma dello stesso livello degli avversari, ad avere una quotazione maggiore è il pareggio, fissato a 3.00 e che sarebbe un risultato che andrebbe bene per entrambi per la classifica ma che entrambe vorranno evitare.