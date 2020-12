Diretta/ Frosinone Chievo (Serie B) streaming video DAZN: esame di maturità

DIRETTA FROSINONE CHIEVO: IN CERCA DELLA CONTINUITÀ

Frosinone Chievo, in diretta dallo stadio Benito Stirpe di Frosinone in programma sabato 5 dicembre 2020 alle ore 14.00, sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata del campionato di Serie B. Esame di maturità per due squadre che a inizio stagione sono partite con ambizioni di alta classifica, ma si sono ritrovate a fare i conti con troppi alti e bassi. Dopo due sconfitte consecutive, il Frosinone ha suonato la riscossa sabato scorso espugnando il difficile campo del Brescia, una vittoria di carattere che ha ricordato quella di Venezia, arrivata per i Ciociari in un altro momento delicato. Il Chievo invece dopo una serie positiva che aveva fatto scalare la classifica agli uomini di Aglietti, è incappato nella seconda sconfitta stagionale nel big match contro il Lecce. La classifica del campionato cadetto è ancora molto compressa ma questo scontro servirà a capire chi davvero potrà coltivare ambizioni importanti in un torneo che si prospetta davvero molto equilibrato.

DIRETTA FROSINONE CHIEVO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Chievo non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE CHIEVO

Le probabili formazioni di Frosinone Chievo, sfida che andrà in scena presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Alessandro Nesta con un 3-4-3: Bardi, Brighenti, Ariaudo, Capuano, Zampano, Maiello, Kastanos, Beghetto; Ciano, Rohden, Novakovich. Gli ospiti guidati in panchina da Alfredo Aglietti schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Seculin; Mogos, Leverbe, Rigione, Renzetti; Garritano, Palmiero, Obi; Morsay; Djordjevic, De Luca.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie C tra Frosinone e Chievo queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.05, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.10 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 4.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA