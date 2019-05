Diretta Frosinone Chievo/ Streaming video DAZN, le retrocesse salutano (Serie A)

Frosinone Chievo, diretta dall’arbitro Di Martino oggi pomeriggio, sabato 25 maggio 2019 alle ore 18.00, sarà una sfida della trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A. Curioso incrocio allo stadio Benito Stirpe tra Frosinone e Chievo, visto che si affrontano le due squadre in fondo alla classifica, ormai da diverse settimane senza più speranze di salvezza. Per i ciociari – reduci dalla sconfitta contro il Milan – si chiude la seconda esperienza di sempre in Serie A, chiusa con la retrocessione come la prima. Per il Chievo (che settimana scorsa ha pareggiato con la Sampdoria) invece cala il sipario con un lungo ciclo. Negli ultimi 18 campionati, 17 volte i veronesi hanno militato in Serie A, partecipando due volte all’Europa League e una alla Champions, nei preliminari. Ma stavolta la crisi societaria del club non lascia intravedere prospettive di immediato riscatto.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Frosinone Chievo non si potrà seguire in diretta tv ma solo in esclusiva per tutti gli abbonati DAZN, collegandosi sul sito o sulla app che consentirà di vedere la diretta streaming video via internet tramite pc o smart tv o anche con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE CHIEVO

Andiamo adesso ad analizzare quelle che potrebbero essere le probabili formazioni di Frosinone Chievo. I ciociari allenati da Baroni schiereranno un 3-5-2 con Bardi; Goldaniga, Ariaudo, Brighenti; Paganini, Cassata, Sammarco, Valzania, Beghetto; Pinamonti, Ciano. Risponderanno i veronesi allenati da Di Carlo con un 3-4-1-2 schierato con Semper; Bani, Cesar, Barba, Depaoli; Dioussé, Hetemaj, Jaroszynski; Vignato; Pellissier, Meggiorini

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker indicano il Frosinone favorito per la conquista della vittoria sul Chievo. Vittoria in casa quotata 2.45 da Eurobet, pari proposto a una quota di 3.70 da Bet365, vittoria in trasferta offerta a 2.65 da William Hill. Per Bwin le quote su over 2.5 e under 2.5 sono rispettivamente fissate a 1.50 e 2.62.



© RIPRODUZIONE RISERVATA